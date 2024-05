I look della decima serata del Festival di Cannes 2024 che hanno saputo colpire nel segno in modo positivo o negativo

Fonte: IPA Bella Hadid

Il Festival di Cannes si chiuderà il prossimo 25 maggio 2024, dopo giorni in cui l’evento ha esaltato il mondo del cinema con diverse presentazioni e red carpet da sogno, percorsi da alcune delle donne più belle del pianeta. Tra di loro anche Bella Hadid che, nel corso della serata del 23 maggio 2024 della kermesse cinematografica ha sfoggiato un look da vera diva. Altre protagoniste del cinema, invece, sono cadute in degli scivoloni.

Bella Hadid impeccabile: 10

Che sia bellissima già lo sapevamo, ma Bella Hadid ha dimostrato di poter essere anche una vera e propria regina di stile al Festival di Cannes 2024, nel corso della serata del 23 maggio. La modella, infatti, dopo un look troppo sensuale, scelto per le scorse serate della kermesse cinematografica, stavolta non ha sbagliato un dettaglio, indossando un abito da vera stella. L’outfit della modella era davvero impeccabile in ogni aspetto, senza togliere spazio all’originalità. Si perché la star delle passerelle ha scelto il nero, un classico per queste occasioni speciali, ma l’abito era per nulla scontato. La parte inferiore, infatti, era arricchita da strisce lucenti e, quella superiore, era in tulle.

Fonte: IPA

Per dare un ulteriore tocco di eleganza a tutto il look, Bella Hadid ha indossato anche una stretta stola in tinta. I capelli della modella erano alzati e acconciati il diverse onde. Il viso era acceso da orecchini argento pendenti. Difficile trovarle un difetto.

Izabel Goulart incompresa: 4

Izabel Goulart sa come farsi notare, indubbiamente, ma, l’abito scelto da lei per la decima serata del Festival di Cannes 2024, era fin troppo originale e lo stile dello stesso rimane, ai più, incompreso. Perché completare un abito altamente aderente con un colletto maxi che metteva in ombra il volto della stessa Izabel Goulart e creava, addirittura, un cappuccio posteriore? L’insieme non sembrava donare più di tanto all’attrice e le rubava un po’ la scena.

Fonte: IPA

Il vestito, inoltre, presentava anche dei particolari decori in rilievo sul davanti di colore bianco. Anche questi, però, non sembravano avere una logica o essere “intonati” al resto dell’abito. Less is more?

Greta Gerwig troppo Barbie: 6

Greta Gerwig è una delle giurate del Festival di Cannes 2024. La regista ha scelto il rosa acceso per percorrere il red carpet della decima serata della kermesse cinematografica, accompagnando il colore tipico della Barbie con uno stile peculiare alla famosa bambola. Infatti il vestito era largo, pomposo ed esageratamente principesco, come lo sono anche gli outfit da gala del famoso giocattolo per bambine.

Fonte: IPA

Greta Gerwig indossava l’abito con eleganza e l’insieme era apprezzabile. Ma potrebbe essere arrivata, ormai, l’ora di staccarsi dal mito della bambola americana, che l’ha resa famosa? Al bando il rosa, quindi, in attesa di nuove avventure.

Urvashi Rautela, quando osare vuol dire azzeccare

Urvashi Rautela ha calcato il red carpet della decima serata del Festiva di Cannes con un abito che, certamente, non può essere indossato in ogni occasione. L’attrice, infatti, ha scelto per l’importante evento un vestito da Mille e una notte, ricco e appariscente ma, d’altronde, se non si esagera a Cannes, dove è possibile farlo?

Fonte: IPA

Urvashi Rautela ha dimostrato non solo di saper stupire ma di saperlo farle anche non perdendo punti in eleganza. L’attrice, infatti, è apparsa più splendida che mai, con un abito lungo e aderente in tessuto rosa chiaro luccicante. Ma il focus di tutto l’outfit era il lunghissimo strascico del vestito, completamente ricoperto da fiori che andavano dal rosa, al violetto, al celeste. Una vera visione.