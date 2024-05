Izabel Goulart a Cannes 2024, cosa non funziona nell’abito che fa discutere

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Izabel Goulart

La serata di mercoledì 22 maggio ha visto l’eleganza assoluta protagonista, tra maxi strascichi, veli e spacchi. Izabel Goulart ha puntato sull’intramontabile black&white. La modella brasiliana ha sfoggiato una creazione firmata Zuhair Murad couture, della collezione Autunno 2023. L’abito monospalla con spacco lasciava in evidenza il body in pizzo sottostante ed era impreziosito da un’applicazione floreale.

Izabel Goulart a Cannes 2024: quando l’eleganza non basta

Lo spacco sensuale, il monospalla, gli strascichi e i drappeggi sembravano funzionare alla perfezione nel look di Izabel Goulart. Tuttavia, non tutto è oro quello che luccica. Mentre la top model tornava sul tappeto rosso del Festival di Cannes con un abito di Zuhair Murad, i gioielli Pomellato e un’acconciatura raffinatissima, in molti si sono chiesti: cosa non va in questo look?

Fonte: Getty Images

Un tuffo nella storia degli scandali di Cannes

Facendo un passo indietro, Il Festival di Cannes è sempre stata un’occasione per sfoggiare look audaci e, talvolta, scandalosi. Celebrità come Brigitte Bardot, Kim Novak, Carroll Baker, Laura Antonelli, Bella Hadid, Emily Ratajkowski e Monica Bellucci hanno incendiato la passerella della kermesse francese del cinema con scollature vertiginose, spacchi audaci e trasparenze.

Ogni decennio ha avuto il suo stile e le sue celebrità che hanno lasciato il segno. Negli anni Cinquanta, Brigitte Bardot e Kim Novak spiccavano con i loro look audaci. Negli anni Sessanta, Jane Birkin sdoganava lo spacco più audace di sempre. Negli anni Settanta, Laura Antonelli conquistava l’attenzione di tutti con un abito-sottoveste completamente trasparente. In tempi più recenti, Victoria Abril ha imposto il nude look, mentre Monica Bellucci e Elle Fanning hanno lasciato tutti a bocca aperta con i loro look raffinati ma provocatori.

Fonte: Getty Images

Come non menzionare uno degli scandali più memorabili di Cannes che risale al 1991, quando Madonna arrivò per la prima del suo film A letto con Madonna. Nel bel mezzo del red carpet, la cantante si tolse il mantello, rivelando le iconiche coppe a punta del suo reggiseno, disegnato da Jean-Paul Gaultier. Questo gesto audace fece impazzire i fotografi e suscitò enorme clamore mediatico, consacrando Madonna come una delle regine dell’oltraggio stilistico.

Oppure, nel 1988, Ilona Staller, conosciuta come Cicciolina, fece scandalo sul red carpet di Cannes mostrandosi a seno nudo. Il suo outfit, che combinava veli bianchi da sposa con la nudità e un peluche che richiamava l’infanzia, creò un contrasto visivo potente e provocatorio. Questo look, volutamente controverso, attirò tutti i flash dei fotografi e rimase impresso nella memoria collettiva come uno degli episodi più audaci nella storia del festival.

Fonte: IPA

Cosa non funziona nel vestito di Izabel Goulart

Nonostante l’intenzione di creare un look sensuale e sofisticato, l’abito di Izabel Goulart a Cannes 2024 ha sollevato diverse critiche. Il problema principale risiede nell’eccessiva trasparenza e nella scelta dei materiali. Il body in pizzo, visibile sotto il tessuto trasparente, ha dato l’impressione di un look incompleto e poco armonioso. L’applicazione floreale, pur essendo un dettaglio raffinato, non è riuscita a bilanciare l’insieme, risultando quasi superflua.

L’acconciatura wavy, con due maxi ciocche che cadono lungo il viso, è stata l’unico elemento che ha ricevuto apprezzamenti unanimi. Tuttavia, questo non è bastato a salvare l’outfit dalla critica. Il contrasto tra l’abito trasparente e i gioielli Pomellato ha creato un effetto disordinato e poco elegante. Inoltre, l’assenza di un elemento strutturato e coerente ha reso l’intero look confuso e poco convincente.

Izabel Goulart non è la prima a tentare un look audace a Cannes. Come già menzionato, celebrità come Madonna, Sophie Marceau e Bella Hadid hanno scelto abiti provocatori, ma con un risultato molto diverso. Il segreto del successo di questi look risiede nell’equilibrio tra audacia e raffinatezza, un equilibrio che purtroppo l’outfit di Izabel non è riuscito a trovare.