Cannes 2024, le pagelle della seconda serata: Naomi (10) e Anya Taylor (9) come il giorno e la notte

Naomi Campbell e Anya Taylor-Joy che si sono distinte al Festival di Cannes 2024 per i loro look straordinari e contrastanti

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Anya Taylor-Joy al Festival di Cannes 2024

La seconda serata del Festival di Cannes 2024 si è svolta sotto i riflettori intensi e scrutatori della Croisette, con star che hanno attraversato il tappeto rosso in creazioni mozzafiato, ognuna raccontando la sua unica storia di stile. Tra queste, due figure hanno brillato con una luce particolare: Naomi Campbell e Anya Taylor-Joy, le cui apparizioni sono state tanto contrastanti quanto memorabili.

Fonte: Getty Images

Anya Taylor-Joy: incantevole ma con una mancanza di audacia 9

La presenza di Anya Taylor-Joy al Festival di Cannes 2024 è stata un tributo alla femminilità classica e al glamour senza tempo. Optando per un abito custom firmato Dior, Anya ha scelto un look che rispecchiava il New Look iconico di Christian Dior, accentuando i suoi lineamenti con una maestria che sembra evocare l’epoca d’oro di Hollywood.

Sebbene l’abito fosse di una sublime eleganza, non si può negare che mancasse quel guizzo di originalità che spesso caratterizza i momenti indimenticabili sul red carpet. Nonostante ciò, la sua scelta rimane impeccabile, segnando un rispetto profondo per la tradizione sartoriale e una comprensione del proprio stile personalissimo.

Fonte: Getty Images

Naomi Campbell: una lezione magistrale di stile e significato 10

Naomi Campbell continua a dimostrare perché è considerata una regina indiscussa del red carpet. A Cannes 2024, ha lasciato tutti a bocca aperta indossando un abito Chanel che non solo rappresenta un pezzo storico della moda, ma che ha anche una significativa storia personale, essendo stato da lei indossato circa trent’anni fa.

Questa scelta non solo sottolinea la sua eterna eleganza, ma anche la sua capacità di reinventare e rimanere rilevante nel mutevole mondo della moda. L’abito, che unisce storia e modernità, mostra come Naomi non segua le tendenze, ma le definisca, facendo di ogni sua apparizione un momento di moda significativo e memorabile.

Fonte: Getty Images

Putri Marino: eleganza indonesiana ma stagione sbagliata 7

Putri Marino, rappresentate dell’Indonesia per la seconda volta è un motivo di grande orgoglio e entusiasmo per l’attrice, che si prepara con dedizione per questa importante occasione.

Per l’evento, Putri ha scelto un abito di Stellarissa, una designer emergente che sta guadagnando attenzione per le sue creazioni uniche. L’abito, in velluto bordeaux, esemplifica un’eleganza raffinata e senza tempo.

La struttura dell’abito merita una menzione particolare: lo scollo a barchetta, ben strutturato, esalta il décolleté e il collo di Putri, conferendole un’aria regale. I dettagli sui fianchi dell’abito, che si estendono fino al pavimento, aggiungono una dimensione di grazia e movimento, mentre lo strascico, che ricorda le creazioni di Givenchy negli anni ’50, aggiunge un tocco di nostalgia e grandiosità.

Tuttavia, nonostante la bellezza indiscussa dell’abito e la cura nei dettagli, c’è un elemento che stona con la stagionalità dell’evento: il tessuto pesante e il colore ricco sono scelte tipiche delle collezioni invernali, il che rende questo look leggermente fuori luogo per un evento primaverile come il Festival di Cannes.

Fonte: Getty Images

Sabrina Elba avvolta tra le sfumature di Fendi

Sabrina Dhowre Elba, moglie del celebre attore Idris Elba, si è presentata al Festival di Cannes 2024 indossando un abito di Fendi, direttamente dalla recente sfilata della SS24.

L’abito scelto da Sabrina per il red carpet di Cannes giocava su sfumature delicate e trasparenze audaci, creando un effetto visivo molto affascinante. Tuttavia, ciò che funziona in passerella non sempre si traduce perfettamente sotto i riflettori del red carpet.

Gli abiti da sfilata sono spesso esaltati da un ambiente controllato, con illuminazione e contesto ideali per valorizzarli al massimo, mentre le luci di Cannes possono essere meno lusinghiere e hanno evidenziato alcune delle sfide nel trasportare questo look dalla passerella al tappeto rosso.

In particolare, l’abito di Sabrina sembrava avere un ulteriore strato di tessuto bianco sotto, che più che una sfumatura, appariva come uno stacco netto. Questo potrebbe essere stato un tentativo di adattare il vestito per renderlo più adatto all’evento, ma purtroppo, ha compromesso un po’ l’intento originale del designer. Nonostante ciò, lo scollo monospalla dell’abito era molto lusinghiero e ben si adattava alla figura di Sabrina, conferendo un tocco di eleganza e unicità al suo ensemble.