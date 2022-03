Shannen Doherty ricorda Luke Perry: lo scatto fermo nel tempo di Brenda e Dylan

Per chi ha vissuto gli anni ’90, Beverly Hills è stata la serie simbolo per eccellenza, e con un po’ di malinconia tutti si ricordano le vicende dei giovani protagonisti: da Kelly a Steve, ma anche David, Donna e ovviamente Brenda, Brandon e Dylan. Una storia d’amore, quella tra Dylan e Brenda, molto amata e seguita dai fan: forse quella che più si ricorda dell’iconica serie. È proprio con uno scatto che la ritrae insieme a Luke Perry che Shannen Doherty ha ricordato l’attore.

Shannen Doherty: lo scatto con Luke Perry su Instagram

L’attrice Shannen Doherty ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram con uno scatto fermo nel tempo. La foto, in bianco e nero, la ritrae sul set di Beverly Hills 90210 insieme all’attore Luke Perry, che nella serie tv interpretava Dylan, il ragazzo tenebroso e solitario amante della poesia, della musica e delle ragazze. Dylan nella prime stagioni della serie fa coppia con Brenda, interpretata proprio da Shannen: una giovane appassionata dell’arte e dei viaggi, che perde la testa per il bellissimo ragazzo.

Uno scatto malinconico e tenero che ricorda la grande amicizia che legava i due attori. La Doherty aveva deciso nel 2019 di partecipare al reboot di Beverly Hills 90210 per onorare la memoria di Luke Perry, scomparso il 4 marzo 2019 a causa di un ictus. L’attrice, all’epoca, aveva spiegato a ETOnline che non sarebbe mai tornata a interpretare lo stesso ruolo se non fosse per la memoria dell’amico scomparso:

Lui mi manca oggi, ieri, domani, per sempre. Era un essere silenzioso, sottile ma dinamico. Una persona forte, su cui potevi contare. Non sarà facile vivere senza di lui.

La Doherty per onorare la scomparsa dell’amico aveva preso parte anche ad un episodio di Riverdale, la serie in cui Luke Perry interpretava Fred Andrews, il padre del giovane protagonista Archie.

Shannen Doherty: la forza di fronte alla malattia

L’attrice da anni combatte contro un tumore al seno e ha sempre voluto condividere con i fan i dolori della sua malattia. Il tumore le è stato diagnosticato nel 2015 a seguito del quale ha subito una mastectomia e si è sottoposta a chemioterapia e radioterapia. A Entertainment Tonight la Shannen aveva raccontato cosa si aspetta da questo 2022:

Se potessi davvero sognare cosa vorrei accadesse nel 2022 vorrei solo ancora più ricerca e una progressione per quanto riguarda le cure per il cancro. Questo è il mio desiderio assoluto, perché anche se mi sento bene, non posso dimenticare di averlo ancora e al quarto stadio. Spero che anche il lavoro continui ad aumentare e di avere la possibilità di continuare a lavorare con persone che ho sempre ammirato.

L’attrice, infatti, è entusiasta per il suo lavoro, che nonostante la malattia non si è fermato. È tornata sul grande schermo nel 2021 al fianco di Bruce Willis in Fortress, film d’azione americano del diretto da James Cullen Bressack e ha chiuso l’anno in un film insieme a Mel Gibson. Ha inoltre recitato in List of a Lifetime, film che le è valso una nomination ai Critics Choice Award.