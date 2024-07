Shannen Doherty, l’iconica attrice di Beverly Hills e Streghe scomparsa sabato 13 luglio 2024, ha finalizzato il divorzio dall’ex marito Kurt Iswarienko un giorno prima di morire. Ha firmato i documenti il 12 luglio, accettando lo “scioglimento non contestato”. L’ex coppia, che in passato ha avuto non pochi problemi, alla fine si erano accordati fuori dal tribunale.

Shannen Doherty, il divorzio da Kurt Iswarienko ufficializzato prima di morire

Il divorzio da Kurt Iswarienko è stato difficile, sotto ogni aspetto. Shannen Doherty ne ha spesso parlato, accusando l’ex marito di “aspettare che fosse morta”. La battaglia, come riporta People, si è conclusa il giorno precedente alla scomparsa dell’attrice, il 13 luglio 2024, per una lunga ed estenuante malattia, il cancro al seno, che è tornato al quarto stadio nel 2020 dopo una fase di remissione.

Nei documenti condivisi, si legge: “Le parti hanno stipulato un accordo scritto riguardante i loro beni e i loro diritti matrimoniali o di convivenza, compreso il mantenimento, il cui originale è stato o è in fase di presentazione al tribunale”. Queste le dichiarazioni dell’attrice a giugno 2024: “Semplicemente non è giusto che a Kurt venga permesso di prolungare il nostro divorzio nella speranza che io muoia prima che gli venga richiesto di pagarmi mentre continua a vivere la sua vita e a sottrarsi alle sue responsabilità nei confronti della moglie morente da più di 11 anni”.

Alla fine, i documenti erano stati depositati presso la Corte della California, dopo aver trovato un accordo non contestato da ambedue le parti. La Doherty aveva rinunciato al mantenimento. In passato, aveva spiegato che l’ex marito aveva speso somme folli, migliaia di dollari in centri benessere, gioiellerie, viaggi e abbigliamento di lusso.

Gli ultimi giorni segnati dal divorzio e dalla lotta

Gli ultimi giorni di Shannen Doherty sono stati segnati dal divorzio dall’ex marito, dalla lotta, ma anche dal lascito dell’attrice ai fan di Streghe. Nella settimana precedente alla sua morte, l’attrice ha lavorato al podcast Casa Halliwell insieme ad alcuni degli attori della serie televisiva, la sua migliore amica Holly Marie Combs (interpretava Piper) e Brian Krause (l’attore di Leo). Proprio quest’ultimo ha voluto ricordare la Doherty con parole di enorme affetto, come anche Jason Priestley di Beverly Hills 90210.

“Troppo giovane, troppo talentuosa, troppo amorevole, troppo presto. Shannen ci mancherà molto e siamo così onorati che si sia unita a noi nel podcast”. In effetti, la Combs ha raccontato di aver faticato non poco per assicurarsi la presenza dell’attrice (aveva rifiutato tre volte). “Siamo stati abbastanza fortunati da registrare quattro episodi nell’ultima settimana circa, e Shannen era così motivata e determinata ad aiutare a rendere questo show un successo e a darvi tutti una visione più approfondita di ciò che stava succedendo, del divertimento e del dietro le quinte di Streghe”. Un ultimo regalo ai suoi amatissimi fan, che non l’hanno mai lasciata sola nel periodo più buio. Il cancro al seno le è stato diagnosticato nel 2015, e dal 2017 al 2019 è entrato nella fase di remissione, per poi tornare, un cancro metastatico al quarto stadio.