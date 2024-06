Shannen Doherty contro l’ex: “Prolunga il divorzio nella speranza che io muoia prima di pagarmi”

Come se un cancro terminale non fosse già abbastanza, Shannen Doherty sta ancora affrontando il divorzio dall'ex marito Kurt Iswarienko, lanciandogli gravi accuse

Shannen Doherty sta già affrontando un grande dolore. La malattia ormai fa parte della sua vita da diversi anni e le cure, benché abbiano acceso una speranza, non sembrano ancora dare i risultati sperati. In questa cornice l’attrice che abbiamo amato in serie iconiche come Beverly Hills 90210 e Streghe ha, però, un’altra questione da affrontare: il difficile divorzio dall’ex marito Kurt Iswarienko che, stando alle informazioni raccolte da People, si starebbe sottraendo alle responsabilità nei confronti dell’ex moglie morente.

Shannen Doherty contro l’ex Kurt Iswarienko

Ha chiesto il divorzio dall’ex marito nell’aprile 2023 dopo 11 anni di matrimonio ma in questi anni l’uomo non avrebbe adempiuto alle responsabilità nei suoi confronti. Shannen Doherty ha lanciato delle durissime accuse nei confronti di Kurt Iswarienko e, stando ai documenti ottenuti da People, non avrebbe ancora ricevuto quanto richiesto formalmente mediante i suoi avvocati.

“Semplicemente non è giusto che a Kurt venga permesso di prolungare il nostro divorzio nella speranza che io muoia prima che gli venga richiesto di pagarmi mentre continua a vivere la sua vita e a sottrarsi alle sue responsabilità nei confronti della moglie morente da più di 11 anni”, cita la rivista riferendosi alle dichiarazioni dell’attrice malata terminale di cancro. Il sospetto della Doherty è che Iswarienko stia volutamente temporeggiando, approfittando del progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute per evitare di pagarle quanto dovuto.

La risposta dell’avvocato di Iswarienko

Repentina è arrivata la risposta da parte di Kurt Iswarienko, tramite la sua legale Katherine Heersema che ha contestato le affermazioni di Shannen Doherty. Il fotografo avrebbe offerto, infatti, un accordo transattivo nell’ottobre 2023 dimostrando di voler trovare una soluzione ma l’attrice lo avrebbe rifiutato. “Kurt non sta ‘semplicemente aspettando che Shannen muoia. Vuole il meglio per Shannen e vuole che entrambi siano in grado di lasciarsi questo caso alle spalle e andare avanti”, queste le parole dell’avvocato.

Le spese folli dell’ex marito

Una versione nettamente diversa da quella della Doherty che ha chiesto 15.434 dollari al mese a titolo di mantenimento all’ex marito, in vista della perdita dell’assistenza sanitaria a causa della sua completa inattività professionale e degli introiti sempre più bassi provenienti dal lavoro sul set di Streghe. Dopo il 30 giugno di quest’anno la celebre serie TV non sarà più trasmessa in alcuna piattaforma di streaming, dunque gli attori non ne incasseranno i diritti. La Doherty ha affermato di aver guadagnato poco più di 25.000 dollari nell’ultimo anno, cosa che secondo i suoi legali dimostra un calo significativo delle sue entrate.

Iswarienko avrebbe aggirato la questione relativa ai suoi guadagni, celando le reali somme guadagnate durante il matrimonio con l’attrice ed è per questo che la Doherty pretende chiarezza. Al mantenimento di cui sopra si aggiungerebbero 9.100 per coprire le spese legali, oltre a 11.800 dollari di spese aggiuntive.

Shannen Doherty nella sua dichiarazione ha aggiunto anche qualcos’altro a proposito delle sue spese folli: “Kurt ha utilizzato l’aereo, spendendo migliaia di dollari in centri medici, gioiellerie, Gucci e sui voli… Sostenendo allo stesso tempo di non avere fondi sufficienti con cui sostenermi”. Fondi che, prima di tutto, servirebbero a coprire le ingenti spese per le cure contro il cancro al quarto stadio, sperimentali e dunque accessibili soltanto a un caro prezzo.