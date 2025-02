Jason Priestley, l’ultimo incontro con Shannen Doherty: “Era super coraggiosa”

Fonte: IPA Shannen Doherty e Jason Priestley

La scomparsa di Shannen Doherty ha lasciato un vuoto incolmabile. Non solo in noi fan, che siamo cresciute con Brenda Walsh e Prue Halliwell, due personaggi iconici interpretati dalla Doherty, rispettivamente in Beverly Hills 90210 e Streghe, ma anche per tutti coloro che la conoscevano, amici, familiari, colleghi. Come Jason Priestley, che a distanza di mesi dalla morte dell’attrice ha voluto condividere alcuni dettagli sul loro ultimo incontro. E sul coraggio – enorme – di Shannen, fino alla fine.

Jason Priestley, l’ultimo incontro con Shannen Doherty

“Sono stato con lei solo poche settimane, forse quattro o cinque settimane prima che morisse, e non c’era alcun segnale che ci fosse qualcosa che non andava in lei”, ha svelato Jason Priestley a People sull’ultimo incontro con Shannen Doherty. “Per quanto tutti noi sapessimo che prima o poi sarebbe successo qualcosa, quando è morta penso che in parte sia stata una sorpresa, perché non sembrava malata. Quindi è stato davvero difficile capire come sentirci al riguardo”.

Shannen Doherty non ha solo combattuto fino alla fine. Ha convissuto con il cancro per anni, sensibilizzando le persone in tutto il mondo riguardo alla malattia. Ma non ha mai voluto che la malattia prendesse il sopravvento: “Non lo sembrava quando passavi del tempo con lei”, ha ribadito più volte Priestley, oltre a sottolineare che aveva un volto “super coraggioso”. E su questo non ha dubbi: “Non voleva che tutti sapessero quanto fosse malata in realtà. È stata molto brava a mascherarlo”.

La lotta di Shannen Doherty

È stato molto difficile per amici e colleghi comprendere la malattia di Shannen: non solo perché ha lottato fino alla fine e perché ha provato, in ogni modo, a trasmettere il ritratto di una donna forte, caparbia, che non ha smesso di essere se stessa. “Ovviamente, è stato molto doloroso“, ha ricordato Priestley, ripercorrendo i giorni successivi all’annuncio della morte, arrivato sui canali social dell’attrice.

L’attore, ai tempi, si era infatti detto “scioccato e rattristato nell’apprendere della scomparsa della mia amica Shannen. Era una forza della natura e mi mancherà”. Il cast di Beverly Hills 90210 si era ritrovato ad affrontare, nel 2019, un’esperienza simile, ovvero la perdita dell’amatissimo Luke Perry, morto a causa di un ictus. Anche quella perdita aveva scosso profondamente Priestley, che considerava Perry un amico, “una di quelle persone davvero speciali a cui importava davvero… Luke non era solo una stella, era una luce incredibilmente brillante che si è spenta troppo presto”.

Shannen Doherty è scomparsa per un tumore al seno, che le è stato diagnosticato per la prima volta a marzo 2015: nel 2016, il tumore si era diffuso ai linfonodi. Poi, la bella notizia, quando era entrata in remissione pochi mesi dopo. Ma la tranquillità è durata ben poco: nel 2020, il cancro era tornato al quarto stadio. Aveva 53 anni, tanti sogni nel suo cassetto, che ha condiviso con i suoi tanti fan in tutto il mondo prima di morire, il progetto del suo podcast, la forza di andare avanti e di mostrarsi sempre al massimo, nel segno di quel coraggio che rimarrà per sempre.