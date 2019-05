Beverly Hills 90210: come sono oggi i protagonisti

Beverly Hills sta per tornare e avrà nel cast (quasi) tutti gli attori originali della serie. Da Kelly a Donna, passando per Steve, Andrea e Brandon: i protagonisti dello show cult si prepara ad un ritorno in grande stile che ha già acceso la curiosità di fan e appassionati. Ma come sono oggi quei ragazzi che negli anni Novanta facevano sognare generazioni, fra amori, liti e passioni? Ecco che fine ha fatto il cast di Beverly Hills 90210.