Il dolcevita a mezze maniche bianco indossato da Jennie Garth sarà il capo che tutte avremo nel guardaroba perché pratico, elegante, oltre che capo jolly per ogni outfit

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

IPA Il dolcevita bianco a mezze maniche di Jennie Garth sarà il capo della primavera

Beverly Hills 90210 è tornato sul piccolo schermo e con lui anche la passione per i suoi protagonisti a cui milioni di adolescenti hanno guardato con curiosità non solo per le loro vicende personali, ma anche per “rubare” qualche capo dal loro armadio. Tra i personaggi più apprezzati in questo senso non possiamo dimenticare Kelly Taylor interpretata da Jennie Garth, diventata un’icona di stile dentro e fuori lo schermo. Sono passati più di vent’anni dalla prima puntata in Italia del teen drama, ma ieri come oggi l’attrice è fonte di ispirazione per chi vuole avere un look di tendenza, fatto di capi semplici che colpiscono nel segno. A pochi sarà sfuggito il dolcevita bianco a mezze maniche che possiamo eleggere senza timore “capo della primavera” perché nella semplicità sta tutta la sua forza.

Il dolcevita bianco a maniche corte è il capo must della mezza stagione

Ci sono pochi capi d’abbigliamento in grado di superare indenni mode e tendenze e il dolcevita è uno di questi. Sarà per il suo mood cozy, sarà per la facilità con cui riusciamo ad abbinarlo che relegare la maglia dolcevita solo all’inverno è un peccato.

Le maglie a collo alto possono rivelarsi perfette anche per la mezza stagione se, come ci suggerisce Jennie Garth, le sfoggiamo a mezza manica. Scelto nella grammatura e consistenza ideali ci permette di coprirci e di realizzare un outfit a strati da modificare nel corso della giornata in base alle temperature.

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Visto che quello che ci piace della maglia a dolcevita a mezze maniche è la sua versatilità, prendendo spunto dall’interprete di Kelly Taylor non possiamo che optare per il bianco, perché – si sa – i colori neutri sono un evergreen con cui è quasi impossibile sbagliare. Questa nuance riesce a essere essenziale e raffinata allo stesso tempo, ideale per dare un tocco di vivacità all’outfit primaverile.

Ecco che il dolcevita bianco a mezze maniche si trasforma nel capo più furbo della mezza stagione perché consente di realizzare look cool senza sforzo.

Come abbinare il dolcevita bianco a mezze maniche

Se facevi parte del team Kelly e ogni suo outfit era fonte di ispirazione, di sicuro troverai il look total white di Jennie Garth stiloso, ma fortunatamente non è l’unico abbinamento che potrai realizzare.

Come abbiamo anticipato la maglia a dolcevita bianca è talmente versatile che puoi indossarla in qualsiasi occasione a cominciare proprio dall’ufficio. Se sei stanca della solite camicia e giacca, che ne dici di sostituire la blusa con il dolcevita? Insieme a un blazer nero il look funziona splendidamente se ci aggiungi un paio di pantaloni palazzo a vita alta bianchi (o neri) e le slingback.

Data la semplicità del turtleneck bianco per il tempo libero puoi osare di più. Quindi il nostro consiglio è di sperimentare con un giubbotto di jeans, in pieno stile 90s abbinato a un paio di jeans larghi, ma se vuoi stupire prova con una gonna midi a ruota. Aggiungi un paio di ballerine e il risultato sarà glam e romantico.

Il dolcevita bianco a mezze maniche è un passepartout anche per un outfit serale, dove è vietato sbagliare. In questo caso andare sul classico è la mossa vincente, per questo ti consigliamo di abbinarlo a una gonna plissettata sul rosa cipria o sempre bianca da indossare con un paio di décolleté, uno spolverino. Se poi proprio non resisti, puoi sostituire il capospalla con una giacca di pelle, per un risultato glam chic e di carattere.

6 dolcevita a maniche corte bianchi da indossare nella primavera 2026

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