Beverly Hills 90210 è tornato sul piccolo schermo e con lui anche la passione per i suoi protagonisti a cui milioni di adolescenti hanno guardato con curiosità non solo per le loro vicende personali, ma anche per “rubare” qualche capo dal loro armadio. Tra i personaggi più apprezzati in questo senso non possiamo dimenticare Kelly Taylor interpretata da Jennie Garth, diventata un’icona di stile dentro e fuori lo schermo. Sono passati più di vent’anni dalla prima puntata in Italia del teen drama, ma ieri come oggi l’attrice è fonte di ispirazione per chi vuole avere un look di tendenza, fatto di capi semplici che colpiscono nel segno. A pochi sarà sfuggito il dolcevita bianco a mezze maniche che possiamo eleggere senza timore “capo della primavera” perché nella semplicità sta tutta la sua forza.
Il dolcevita bianco a maniche corte è il capo must della mezza stagione
Ci sono pochi capi d’abbigliamento in grado di superare indenni mode e tendenze e il dolcevita è uno di questi. Sarà per il suo mood cozy, sarà per la facilità con cui riusciamo ad abbinarlo che relegare la maglia dolcevita solo all’inverno è un peccato.
Le maglie a collo alto possono rivelarsi perfette anche per la mezza stagione se, come ci suggerisce Jennie Garth, le sfoggiamo a mezza manica. Scelto nella grammatura e consistenza ideali ci permette di coprirci e di realizzare un outfit a strati da modificare nel corso della giornata in base alle temperature.
Visto che quello che ci piace della maglia a dolcevita a mezze maniche è la sua versatilità, prendendo spunto dall’interprete di Kelly Taylor non possiamo che optare per il bianco, perché – si sa – i colori neutri sono un evergreen con cui è quasi impossibile sbagliare. Questa nuance riesce a essere essenziale e raffinata allo stesso tempo, ideale per dare un tocco di vivacità all’outfit primaverile.
Ecco che il dolcevita bianco a mezze maniche si trasforma nel capo più furbo della mezza stagione perché consente di realizzare look cool senza sforzo.
Come abbinare il dolcevita bianco a mezze maniche
Se facevi parte del team Kelly e ogni suo outfit era fonte di ispirazione, di sicuro troverai il look total white di Jennie Garth stiloso, ma fortunatamente non è l’unico abbinamento che potrai realizzare.
Come abbiamo anticipato la maglia a dolcevita bianca è talmente versatile che puoi indossarla in qualsiasi occasione a cominciare proprio dall’ufficio. Se sei stanca della solite camicia e giacca, che ne dici di sostituire la blusa con il dolcevita? Insieme a un blazer nero il look funziona splendidamente se ci aggiungi un paio di pantaloni palazzo a vita alta bianchi (o neri) e le slingback.
Data la semplicità del turtleneck bianco per il tempo libero puoi osare di più. Quindi il nostro consiglio è di sperimentare con un giubbotto di jeans, in pieno stile 90s abbinato a un paio di jeans larghi, ma se vuoi stupire prova con una gonna midi a ruota. Aggiungi un paio di ballerine e il risultato sarà glam e romantico.
Il dolcevita bianco a mezze maniche è un passepartout anche per un outfit serale, dove è vietato sbagliare. In questo caso andare sul classico è la mossa vincente, per questo ti consigliamo di abbinarlo a una gonna plissettata sul rosa cipria o sempre bianca da indossare con un paio di décolleté, uno spolverino. Se poi proprio non resisti, puoi sostituire il capospalla con una giacca di pelle, per un risultato glam chic e di carattere.
6 dolcevita a maniche corte bianchi da indossare nella primavera 2026