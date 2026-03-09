Dentro la villa di Rihanna a Beverly Hills dove è avvenuta la sparatoria

La casa da sogno di Rihanna a Beverly Hills, tra ambienti lussuosi e giardini privati, è finita al centro di una sparatoria: ecco tutti i dettagli

IPA Rihanna, la sua Villa a Beverly Hills

Quando si parla di Rihanna è impossibile pensare solo alla musica visto che, negli anni, la popstar delle Barbados è diventata molto di più: un’imprenditrice di successo, un’icona di stile e una delle donne più influenti della musica mondiale. Tra tour sold out, brand miliardari come Fenty Beauty o Savage X, e red carpet, anche le sue case raccontano qualcosa del suo stile di vita. E una delle più affascinanti si trova a Beverly Hills, il quartiere simbolo del lusso hollywoodiano, dove la cantante ha acquistato una villa spettacolare dal valore di circa 13,8 milioni di dollari. Proprio questa residenza è stata oggetto di una sparatoria da parte di una donna che fatto fuoco contro la casa della popstar senza, fortunatamente, avere conseguenze negative per la cantante.

Rihanna, la villa da sogno a Beverly Hills nel mirino di una sparatoria

Rihanna, regina del pop e imprenditrice tra le più influenti del mondo della musica, ha costruito negli anni un vero patrimonio immobiliare fatto di residenze spettacolari tra Stati Uniti, Europa e Caraibi. Tra le proprietà più affascinanti c’è la villa che ha acquistato a Beverly Hills da Matthew Perry, l’attore di Friends scomparso da qualche anno: una dimora lussuosa in stile coloniale moderno che racconta perfettamente il suo stile di vita tra glamour, privacy e comfort assoluto.

La dimora si trova in una delle zone più esclusive di Los Angeles, un quartiere famoso per le sue strade alberate, le ville nascoste dietro grandi cancelli e la presenza di alcune delle celebrità più importanti del mondo dello spettacolo, e ha una storia che affonda le radici nel passato: l’edificio originale risale infatti agli anni Trenta ed è stato completamente ristrutturato negli ultimi anni per adattarsi a uno stile contemporaneo.

IPA

Il risultato è un perfetto equilibrio tra il fascino delle dimore storiche californiane e il design moderno che caratterizza molte case delle star di Hollywood. La proprietà si estende su circa 700 metri quadrati ed è circondata da un terreno di oltre duemila metri quadrati, ricco di giardini curati e alberi che garantiscono privacy e tranquillità. Non sorprende quindi che Rihanna abbia scelto proprio questa zona per una delle sue residenze più importanti e, per garantire la massima privacy alla sua famiglia, la cantante ha acquistato anche la proprietà adiacente facendo ricorso ad avanzati sistemi di sicurezza per garantire la sua incolumità.

IPA

Eppure proprio in queste ore la residenza della popstar è tornata sotto i riflettori per un episodio preoccupante: una donna avrebbe sparato circa dieci colpi con un fucile AR-15 contro l’abitazione della cantante, ma non si conosce ancora il movente. A riferirlo è stato il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ai media locali e Rihanna, che era in casa al momento dell’accaduto, per fortuna è rimasta illesa.

La villa di Rihanna a Beverly Hills: interni di design ed esterni super curati

All’interno della villa di Rihanna gli spazi sono ampi e luminosi, pensati per offrire comfort ed eleganza. La villa dispone di cinque camere da letto e sette bagni, oltre a diversi ambienti dedicati alla convivialità. Il soggiorno principale è uno spazio raffinato, perfetto per accogliere ospiti e organizzare serate private, mentre la cucina è uno degli ambienti più scenografici della casa, con superfici eleganti, grandi finestre e un layout pensato quasi come quello di una cucina professionale. Non mancano poi dettagli tipici delle case hollywoodiane, come un grande camino, un’area bar e una sala colazione affacciata sul giardino.

Anche gli esterni della proprietà sono all’altezza degli interni della villa: il giardino ospita una grande piscina a sfioro, una spa privata e diverse zone relax immerse nel verde. Tra i dettagli più suggestivi c’è anche un’area con falò all’aperto, perfetta per serate tra amici o momenti più intimi sotto il cielo californiano. A completare la proprietà c’è anche una dépendance per gli ospiti, una soluzione molto comune nelle ville delle celebrity, pensata per accogliere amici, collaboratori o familiari in visita senza rinunciare alla privacy.

Naturalmente quella di Beverly Hills non è l’unica casa nel patrimonio immobiliare della cantante: Rihanna negli anni ha acquistato diverse proprietà tra Los Angeles, Malibu, Londra e la sua amata Barbados, dimostrando di avere un ottimo fiuto anche negli investimenti immobiliari. Alcune di queste case sono state rivendute, altre affittate, mentre alcune restano veri rifugi privati dove la star può allontanarsi per un po’ dalla frenesia dello showbiz.