“GF Vip”, il ritorno di Raffaello Tonon che ha emozionato Luca Onestini

Al Grande Fratello Vip 7 Raffaello Tonon ha fatto ritorno nella Casa 6 anni dopo la sua esperienza nel reality, datata 2017. E l’ha fatto per un motivo ben preciso: incontrare un prezioso amico, Luca Onestini, e infondergli supporto per il proseguo del suo percorso rivolgendogli un importante messaggio. L’opinionista ha parlato del rapporto speciale con l’ex tronista, definito “la mia famiglia”, invitandolo a pensare più a se stesso e a distaccarsi dalle logiche del gruppo: “Ascolta il tuo dolore, sei ormai un uomo”.

“GF Vip 7”, Raffaello Tonon e Luca Onestini di nuovo insieme

Chi ha seguito la seconda edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda nel 2017, si ricorda molto bene il vulcanico duo degli “Oneston”. Luca Onestini e Raffaello Tonon sono state una delle pagine più belle di quella edizione, grazie alla loro amicizia nata spontaneamente nella Casa e che tuttora prosegue, più forte che mai. E lo dimostra anche la speciale sorpresa che Tonon ha riservato all’ex tronista, tornando a Cinecittà e incontrandolo nella puntata del 20 febbraio.

“Io ho qualcosa da dirti – esordisce l’ospite di serata, di fronte ad un commosso Onestini – Innanzitutto mi ha fatto piacere essere qui proprio in questa serata, in cui si sono verificate delle dinamiche di cui ti avrei comunque voluto parlare. Io di te sarò fiero per sempre, tu vieni prima del Grande Fratello, della tv, tu sei la mia famiglia. Quindi io qualsiasi cosa tu faccia sarò sempre dalla tua”.

Se da un lato Onestini rappresenta una casa, un porto sicuro per Raffaello, dall’altro lato viene “bacchettato” per il suo attuale percorso nel reality: “Però c’è un però: devi imparare a giocare per te stesso. 5 anni fa eravamo diversi, perché eravamo più giovani. In questi 5 anni tu hai messo dei mattoni e sei andato avanti nel tuo percorso. Andare avanti significa anche rimanere delusi, creare fratture interne, ma tutto si ripara. Al posto di stare in questi gruppetti, a fare queste cose che sembrate alle elementari, un po’ di giudizio, ascolta il tuo dolore, sei ormai un uomo”.

Raffaello Tonon emoziona Onestini: “Ancor più certo di volerti bene”

Una lezione di vita, oltre che un consiglio fraterno, che Luca Onestini incassa e porterà con sé fino alla fine del Grande Fratello Vip 7. Raffaello Tonon gli ha comunque confermato tutto il bene e la stima che prova per lui: “Io sono dalla tua e ci sarò sempre, sono stra-orgoglioso di te perché tu sei altro da quello che tutti possono conoscere”.

E, a seguire, arrivano nuove testimonianze d’affetto per Luca: “Noi ci sentiamo tutti i giorni, più volte al giorno, mi fai ridere, mi fai arrabbiare: sei un grande bastone della mia vita. Però tu con questa esperienza mi hai fatto capire una cosa: quando vuoi bene veramente a una persona, il suo bene arriva prima del tuo. Io ti avrei preferito fuori e poterti vedere e sentire, invece so che questa esperienza ti sta dando qualcosa. Quindi sono ancor più certo di volerti bene“.

Infine, Alfonso Signorini gli chiede un pensiero sul rapporto tra Onestini e Ivana Mrazova: “Ho sempre pensato che fosse un rapporto irrisolto, che la fine di questa storia fosse una fine confusa. Adesso penso che ci sia l’occasione anche di dirsi ‘Ricominciamo’, oppure dire ‘quello che abbiamo costruito è meraviglioso ed è cristallizzato'”.