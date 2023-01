“GF Vip”, arriva Ivana Mrazova: tre cose che forse vi siete persi e solo noi vi diciamo

Fonte: Video Mediaset Luca Onestini e la sorpresa della ex Ivana Mrazova

Puntata ricca di colpi di scena quella del GF Vip: Alfonso Signorini ha preparato tante sorprese per gli spettatori e per i vipponi dentro la Casa più spiata d’Italia, condite ovviamente da litigi infuocati degni del reality show.

Tra accese discussioni e incomprensioni, a lasciare il segno l’incontro “virtuale” tra Luca Onestini e l’ex Ivana Mrazova, che farà il suo ingresso nel loft di Cinecittà nella prossima puntata, quella del 6 febbraio.

Luca Onestini e Ivana Mrazova, ritorno di fiamma?

Una serata carica di lacrime, litigi e grandi emozioni quella del 30 gennaio: Alfonso Signorini ha messo sul tavolo le sue carte migliori per i suoi spettatori, dando spazio a uno dei legami nati all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Luca Onestini ha avuto modo di ripercorrere la sua storia d’amore con Ivana Mrazova, con un video che inevitabilmente ha toccato le corde del suo cuore. Durante la diretta l’ex tronista ha infatti ricevuto una lettera dalla ex che – a sua insaputa – rientrarà nel loft di Cinecittà il prossimo lunedì, proprio dove la loro storia d’amore è cominciata.

I due si sono conosciuti nel 2017 dentro la Casa del GF Vip, e la loro storia è proseguita per altri quattro anni lontano dai riflettori, prima di dirsi definitivamente addio del 2021. Tra loro però i non detti sono ancora tanti: “È una persona che ho amato con tutto il mio cuore ed è la storia più importante della mia vita. Purtroppo sono successe tante cose brutte e tutte insieme. Ma non per colpa mia e non per colpa sua”, ha detto Onestini. La pandemia e le prove della vita ha messo la coppia davanti a sfide durissime che non sono riusciti a superare: “Io e Ivana abbiamo passato momenti felicissimi. Pensavo fosse l’ultima fidanzata. È ovvio che mi commuovo, l’ho sempre vista come la madre dei miei figli, ma non siamo stati forti abbastanza”.

Chissà che l’incontro tra i due non faccia di nuovo sbocciare l’amore, come ha supposto la coinquilina Oriana Marzoli: “Secondo me tornano insieme“.

Alfonso Signorini e la strigliata a Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro ha dimostrato di avere un carattere decisamente “fumantino” all’interno della Casa, che l’ha spesso reso protagonista di discussioni e affermazioni fuori luogo. Una delle ultime riguarda proprio il reality show, visto che durante uno dei suoi sfoghi ha definito il GF Vip come un “programma di m***a”.

Le sue parole non sono certo sfuggite a Signorini, che in diretta ha deciso di riprendere il concorrente per il suo atteggiamento: “A me ha offeso molto visto che ci metto la faccia a costruire questo programma di m**da, mi è dispiaciuto sentirle dire da te. Noi come voi ce la mettiamo tutta e la nostra buona fede non voglio venga messa in discussione”.

Orietta Berti contro Antonella Fiordelisi

Grande spazio in puntata è stato dato alla coppia più chiacchierata del reality, quella composta da Antonella Fiordelisi Edoardo Donnamaria: il loro rapporto diventa giorno dopo giorno sempre più conflittuale, come ha sottolineato lo stesso vippone.

L’influencer ha infatti accusato Edoardo di averle messo le mani addosso, salvo poi ritrattare dopo essere stata sbugiardata in diretta da Sonia Bruganelli. “Sentirsi dire queste parole dalla persona che ami è una follia – ha affermato Donnamaria -. Antonella ha come obiettivo quello di passare per vittima. Credo che su molte cose lei sia costruita”.

A difendere Donnamaria è arrivata anche Orietta Berti​ che ha usato parole durissime verso Antonella: “In questa società prevale l’arroganza e l’ignoranza. Come mai nella Casa tutti hanno qualcosa da dire ad Antonella? Lei non ha mai rispettato nessuno, nemmeno le persone che le danno una opinione. È una brutta rappresentante per la gioventù italiana”.