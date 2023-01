“GF Vip”, sfida aperta con Sanremo: attesi nuovi concorrenti

Fonte: IPA Alfonso Signorini, pronto alla sfida con Sanremo

Manca ormai una settimana all’inizio del Festival di Sanremo 2023, evento che catalizzerà l’attenzione della maggior parte degli spettatori.

Nonostante questo, Mediaset ha deciso di non cambiare il palinsesto e, anzi, di far scontrare i suoi programmi di punta contro la kermesse canora in una sfida all’ultimo share.

Il 9 febbraio prossimo, ad esempio, andrà in onda il Grande Fratello Vip contro la terza serata del Festival e, a quanto pare, Alfonso Signorini ha deciso di accogliere la sfida e di “far scendere in campo” nuovi interessantissimi personaggi che sonno pronti a entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Il GF Vip si scontra con Sanremo: nuovi ingressi all’orizzonte

In previsione duello televisivo tra titani che vedrà giovedì 9 febbraio prossimo scontrarsi in prima serata il Festival di Sanremo contro il Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini pare abbia deciso di far scendere in campo l’artiglieria pesante.

Una serie di nuovi concorrenti, alcuni “a tempo” come è stato per Ginevra Lamborghini, sarebbero pronti ad entrare nella Casa più spiata d’Italia durante le prime puntate di febbraio. Si parla addirittura di sei new entry, tre delle quali destinate sicuramente a mettere un po’ di pepe nelle dinamiche già abbastanza frizzanti del reality.

Tra gli ingressi più che probabili, infatti, spiccano Matteo Diamante, ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2021 nonché ex fidanzato di Nikita Pelizon. I due hanno avuto una storia d’amore poi finita quando le cose si sono fatte un po’ più serie, probabilmente per le remore di entrambi a fare il grande passo della convivenza.

Tra i nomi in lizza per l’ingresso della casa, spicca anche quello di Clarissa Selassiè. La Princess, concorrente del Grande Fratello Vip dello scorso anno vinto dalla sorella Jessica, non è (anche in questo caso) una scelta causale.

A quanto pare, infatti, la più piccola delle Selassiè ha da tempo messo gli occhi su Andrea Maestrelli (a sua volt ex di Nicole Murgia). Per Clarissa, tra l’altro, Andrea non è un ragazzo completamente sconosciuto in quanto è stato compagno di classe della sorella Lulù.

Fonte: IPA

Antonella Fiordelisi: il ritorno dell’ex al GF Vip

Come sappiamo, ormai da giorni è guerra aperta tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. A quanto pare la coppia non riesce proprio ad andare d’accordo per troppo tempo e, tra la minacce di uscita e la preoccupazione degli altri concorrenti, i due continuano a tenere banco.

A complicare la situazione, secondo voci riportate su Instagram dall’ex gieffino Biagio D’Anelli, potrebbe arrivare proprio un ex della Fiordelisi a buttare benzina sul rapporto infuocato dei due concorrenti.

Senza dire il nome, infatti, D’Anelli ha fatto intendere che Gianluca Benincasa potrebbe essere nella rosa degli ingressi (a tempo?) della Casa. Ovviamente sarebbe interessantissimo vedere Antonella come reagirebbe alla presenza dell’ex che già nel primo confronto a distanza l’aveva molto provata.

D’altra parte, crisi o meno, sappiamo bene quanto Donnamaria sia preso (secondo alcuni, addirittura succube) della Fiordelisi e di certo vederla interagire con un uomo che lei ha amato e a lei ancora così legato (e viceversa) non sarà semplice benché, per noi spettatori, potrebbe essere un reality show nel reality show molto coinvolgente.