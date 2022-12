Effetto Fogli sul “GF Vip”, la carica degli ex: chi sono i nuovi concorrenti

La permanenza di Riccardo Fogli nella Casa del Grande Fratello Vip è stata piuttosto breve. L’ex Pooh, infatti, è stato in poche ore eliminato dal programma per aver bestemmiato.

Per quanto sia forte il dispiacere di perdere un concorrente senza che abbia avuto nemmeno un giorno intero per farsi conoscere dal pubblico (e dai coinquilini), show must go on ed eliminato un vippone altri tre sono pronti a mettersi in gioco nel programma e varcheranno la soglia della porta rossa già nella prossima puntata del Gf Vip 7 prevista per sabato 17 dicembre.

La carica degli “ex”: chi entrerà nella casa sabato

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Riccardo Fogli aveva fatto il suo ingresso nella Casa in pompa magna. Fingendo di essere un mero ospite musicale della serata, il cantante aveva prima dedicato un medley dei suoi pezzi agli inquilini e poi, qualche ora dopo, aveva svelato che anche lui sarebbe stato uno dei concorrenti dello show.

Purtroppo però, complice una bestemmia, l’ex Pooh in meno di ventiquattr’ore è stato eliminato dal gioco e la sua reazione, a quanto pare, non è stata delle più tranquille. Nonostante il dispiacere per la squalifica flash di Fogli il gioco deve andare avanti e al posto del cantante sabato 17 dicembre (serata in cui il reality si scontrerà con la finalissima di Ballando con le stelle) entrerà non uno, ma bensì tre nuovi concorrenti a scaldare (ancor di più!) gli animi della casa.

Ad entrare al Gf Vip tra un paio di giorni saranno, secondo alcune indiscrezioni, una carica di “ex” di cui farà parte Davide Donadei e la ex coppia formata da Andrea Maestrelli e Nicole Murgia . Andrea è un calciatore nipote di Tommaso Murgia che stato un allenatore della Lazio e Nicole è la sorella attrice del calciatore Alessandro Murgia

Davide Donadei, invece, è un ex tronista di Uomini e Donne che fino alla scorsa estate era ancora fidanzato con la sua scelta Chiara Rabbi. I due poi si sono lasciati a causa, sembra, della gelosia di lei.

Davide, inoltre, è tornato di recente alla ribalta dei gossip per aver avuto una liaison con la dama del trono over di Uomini e Donne Roberta Di Padua e (sembra) anche con la ex ballerina di Amici Arianna Gianfelici.

Fonte: IPA

Andrea Maestrelli e Nicole Murgia saranno i nuovi Edoardo e Micol?

Per quanto riguarda la coppia di ex, Andrea Maestrelli e Nicole Murgia, i due hanno avuto una breve relazione e, di conseguenza, tutte le carte in regola per diventare i nuovi Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia.

Se c’è una cosa, infatti, che la casa del Gf Vip ci ha insegnato è che dà sempre grandi soddisfazioni veder interagire due persone che sono state sentimentalmente legate, e lo è ancora di più se uno dei due inizia a relazionarsi in maniera ravvicinata con qualche altro coinquilino.

Ovviamente è davvero troppo presto per capire cosa potrà succedere ma siamo certi che la scelta degli autori di mettere due ex nella casa non è affatto casuale, come non lo è stato il recente ingresso di Ginevra Lamborghini atto a testare se tra la cantante e Antonino Spinalbese è destino che nasca qualcosa di più forte di un’amicizia.