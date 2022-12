Squalifica Riccardo Fogli al “GF Vip”, la sua reazione lontana dalle telecamere

La squalifica di Riccardo Fogli dal Grande Fratello Vip 7 continua inevitabilmente a far discutere. E, mentre il cantante non ha ancora rotto il silenzio sulla vicenda, emergerebbe un retroscena sulla (presunta) reazione alla decisione del programma di estrometterlo dal gioco. Il concorrente (ormai ex), avrebbe infatti reagito malissimo attraverso un gesto piuttosto veemente e che spiega appieno la sua rabbia e la sua delusione. Qual è stata la sua reazione lontana dalle telecamere.

“GF Vip 7”, Riccardo Fogli squalificato: la sua presunta reazione

Il Grande Fratello Vip negli ultimi anni è stato flagellato dalle espulsioni dei concorrenti per bestemmie. Il regolamento della produzione, infatti, non transige sull’utilizzo di espressioni blasfeme, che vengono severamente condannate e punite con la squalifica immediata del concorrente in questione. Tale sorte è toccata, negli ultimi giorni, a Riccardo Fogli: il cantante, a neanche 24 ore dal suo ingresso come nuovo concorrente nella puntata di lunedì sera, è stato squalificato per bestemmia.

Il cantante e storico membro dei Pooh non si è ancora espresso sulla vicenda, rifugiandosi nel silenzio in attesa delle sue prime parole. Tuttavia, stando a quanto riportato dall’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, la sua reazione alla decisione della produzione è stata piuttosto veemente. Riccardo Fogli, infatti, avrebbe “lanciato la chitarra dalla porta, chitarra che si è rotta in mille pezzi”. Trattasi ovviamente di un’indiscrezione e non di una conferma ufficiale, dunque il condizionale al momento è d’obbligo.

Se però tale rumor fosse confermato, la reazione del Vippone direbbe molto sulla sua rabbia e delusione per essere incappato in una situazione simile. Di certo non avrebbe voluto abbandonare il gioco a neanche 24 ore dall’ingresso e, soprattutto, avrebbe preferito evitare un dispiacere simile a se stesso e a chi gli vuole bene e lo sostiene.

Riccardo Fogli: i messaggi di Roby Facchinetti e Dodi Battaglia

La notizia dell’espulsione di Riccardo Fogli, in attesa delle sue prime dichiarazioni ufficiali, ha ovviamente suscitato numerose reazioni. Uno dei suoi più cari amici, il cantante e frontman dei Pooh Roby Facchinetti, ha condiviso un messaggio su Instagram: “Ho appena saputo che il fratellone Riccardo è stato estromesso dal Grande Fratello perché ha bestemmiato. Conosco Riccardo da una vita, e vi assicuro che non l’ho mai, e ripeto mai, sentito bestemmiare. Escludo che lo possa avere fatto pubblicamente oggi al Grande Fratello. Caro Riccardo, sono con te”.

Anche Dodi Battaglia, un altro dei “fratelli” con cui Fogli ha fatto la storia dei Pooh, si è espresso in sua difesa: “Conosco Riccardo dal 1968 e non l’ho mai dico mai sentito bestemmiare. Credo che ci sia stato un fraintendimento. Un abbraccio al fratello Riccardo”.

La decisione del Grande Fratello Vip 7, inoltre, è stata sonoramente attaccata da un illustre ex concorrente, Salvo Veneziano: “Stranamente vi siete svegliati… Ma, da fonti ufficiali, siete stati costretti, altrimenti avreste fatto finta di nulla!”. Alfonso Signorini sicuramente affronterà la spinosa questione nella puntata del reality di sabato prossimo. E intanto cresce l’attesa per le prime dichiarazioni ufficiali di Riccardo Fogli, che ora preferisce rimanere nel silenzio più assoluto.