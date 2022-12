Riccardo Fogli squalificato dal GF Vip a meno di 24 ore dall’ingresso

Una nuova sfida nella lunga carriera di Riccardo Fogli, per una volta distante dalla musica Il Grande Fratello Vip ha aperto per lui l’ormai celebre Porta Rossa, consentendogli di iniziare a conoscere gli altri concorrenti in gioco da diverse settimane. Svariate le generazioni a confronto in questa edizione, anche se l’esperienza per lui non è durata molto: è stato infatti immediatamente squalificato.

GF Vip, Riccardo Fogli squalificato

Non è durata neanche 24 ore l’avventura di Riccardo Fogli al Grande Fratello Vip. Sui social alcuni fan del reality erano rimasti straniti nel vederlo tra i vipponi, desiderando magari un VIP in grado di agitare maggiormente le acque.

Ora però si può dire: in qualche modo sono stati accontentati. La produzione non ha infatti avuto alcuna alternativa, se non intervenire in maniera repentina con un provvedimento disciplinare. Questa mattina, nello specifico, poche ore dopo il suo ingresso nella serata di lunedì 12 dicembre, Riccardo Fogli ha bestemmiato.

Ecco il breve comunicato ufficiale: “Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l’infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo Fogli nella Casa di Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dal gioco”.

Il tutto è accaduto in cucina, dov’era in compagnia di Charlie Gnocchi, Wilma Goich e Antonino Spinalbese, durante un discorso del tutto innocuo. Nessuna discussione, quindi, né rabbia.

Il regolamento però parla chiaro e di precedenti ve ne sono numerosi. Sulla Rete i commenti si sprecano, con i fan del reality decisamente sorpresi. Alcuni hanno analizzato il filmato e sottolineato come Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese si siano rapidamente guardati. Il sentore che vi sarebbero state conseguenze è stato forte e immediato. Il provvedimento è così giunto a meno di 24 ore dall’entrata dell’artista all’interno del Loft di Cinecittà, che ha già lasciato a seguito della squalifica lampo decisa da un implacabile GF.

Luca Vismara attacca Riccardo Fogli

Una persona difficilmente si sarà rammaricata del passo falso compiuto da Riccardo Fogli. Si tratta di Luca Vismara. I due hanno preso parte all’edizione 2019 de L’Isola dei Famosi e il loro rapporto si è logorato enormemente.

In occasione dell’ingresso dell’ex Pooh nella Casa del Grande Fratello Vip, il collega gli ha fatto i suoi auguri, per poi firmarsi con tutti gli appellativi offensivi utilizzati proprio da Riccardo Fogli durante il loro primo reality show. Parole dure, pronunciate al tempo nel corso di una dura lite che coinvolse anche Marina La Rosa e che Vismara non ha mai dimenticato.

Non tutti gli utenti, però, hanno colto il riferimento, il che ha spinto Luca Vismara a spiegarsi meglio: “Non ce l’ho con Riccardo Fogli a caso. È una persona che credevo amica. Mi ha rivolto parole troppo pesanti”.

Lo stesso ha poi sottolineato, inoltre, di non aver mai ricevuto scuse per quel comportamento. Il cantante ha aggiunto poi sul suo account Twitter uno stralcio di conversazione al GF Vip tra il nuovo arrivato Fogli e Antonino Spinalbese.

L’ex di Belen gli aveva chiesto a quale edizione de L’Isola dei Famosi avesse preso parte, ed ecco la sua risposta: “Non farò i nomi di chi era lì con me. La mia coscienza è pulita, ma non vorrei avere casini”.