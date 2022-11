“GF Vip 7”, Charlie Gnocchi nella bufera. Il pubblico chiede la squalifica

La settima edizione del GF Vip 7 è stata al centro di troppe attenzioni e di vicende che hanno davvero lasciato un profondo senso di amarezza. L’ennesimo episodio è avvenuto proprio poche ore fa nella Casa più spiata d’Italia. Al centro della bufera è finito Charlie Gnocchi, ancora una volta, dopo le frasi che aveva proferito su Marco Bellavia. Gli utenti su Twitter, al momento, stanno chiedendo una squalifica immediata, e Gnocchi ha anche ricevuto un richiamo da parte degli autori.

GF Vip 7, Charlie Gnocchi e le frasi infelici su Oriana Marzoli

Le frasi proferite da Charlie Gnocchi nei confronti di Oriana Marzoli sono a dir poco infelici, perché sfociano in veri e propri giudizi, oltre ad essersi spinto oltre ogni limite. Gnocchi ha commentato la liaison tra Antonino Spinalbese e la Marzoli, a seguito della loro “notte di passione”. Secondo il suo pensiero, la Marzoli vorrebbe semplicemente passare del tempo in intimità con Antonino, ma Gnocchi ha esagerato usando determinate parole.

A peggiorare la situazione di Gnocchi è stato il modo in cui è avvenuto l’episodio. Si è lasciato andare ad alcune frasi spinte, proferite all’orecchio di Antonino Spinalbese, che ha oltretutto sorriso ai suoi commenti. Il comico naturalmente è stato richiamato immediatamente dagli autori del GF Vip 7. “Ma mica i microfoni prendono sta roba? Sentono?”, ha chiesto Gnocchi, e la risposta di Spinalbese è stata: “Sì”.

Le reazioni del pubblico: squalifica in vista per Charlie Gnocchi?

“In trasmissione faranno passare liscia anche questa?”. “Se fosse accaduto due anni fa, sarebbe stato squalificato sicuramente”. Di fatto, Gnocchi non aveva idea di essere ascoltato. Ma questa non è una giustificazione. Quanto avvenuto è un’ulteriore vicenda che getta ombre sulla settima edizione del GF Vip, partita non propriamente con il favore delle stelle.

Su Twitter, tanto quanto su Facebook, il pubblico ha reagito in modo abbastanza unanime, chiedendo la squalifica di Charlie Gnocchi. Per Alfonso Signorini, dunque, c’è un nuovo grattacapo: il cast che ha scelto si è rivelato variegato, certo, in grado di coinvolgere il pubblico, ma anche di affossare uno dei reality show più longevi della storia televisiva italiana. Alcuni utenti sono anche rassegnati: “Scandalizzarsi non serve più a nulla: le cose successe nella scorsa edizione dovrebbero aver insegnato che protestare serve raramente a qualcosa“.

Le critiche per Antonino Spinalbese

“Antonino, pensa quanto queste frasi facciano ridere… se proietti il fatto in un futuro, quando al posto di Oriana può esserci tua figlia”. In verità, per le sue frasi, non è stato criticato solo Charlie Gnocchi, ma anche Antonino Spinalbese. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez sta facendo molto parlare di sé in questa edizione, ma forse non nel modo in cui sperava.

Nemmeno lui, in effetti, ottiene risalto da questa vicenda. Per Alfonso Signorini, c’è ancora un grattacapo, un problema da risolvere. Rimanere in silenzio sarebbe sbagliato, e inoltre anche potenzialmente dannoso. Protestare forse non serve a nulla, ma far sentire la propria opinione è sempre fondamentale, soprattutto perché nessuno dovrebbe permettersi di esagerare con i toni commentando la vita privata di un’altra persona.