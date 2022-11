Il “GF Vip” non si ferma e raddoppia: lo scontro con “Ballando con le stelle”

Fonte: IPA Alfonso Signorini "Grande Fratello Vip"

Mediaset corre ai ripari e propone al sabato due puntate del GF Vip con Alfonso Signorini. Secondo le ultime indiscrezioni, a dicembre due puntate del popolare reality di Canale 5 dovrebbero essere collocate nelle giornate di Sabato 10 e 17 dicembre, andandosi a scontrare rispettivamente con una partita dei Mondiali e con la semifinale di Ballando con le stelle.

GF Vip a dicembre: doppio appuntamento al sabato

Con la distribuzione in Rai dei Mondiali in Qatar, l’intera programmazione televisiva sta subendo continue modifiche ai palinsesti per adeguarli all’andamento dei campionati calcistici. Per questa ragione, il doppio appuntamento del Grande Fratello Vip è stato momentaneamente sospeso lasciando in onda la sola puntata del lunedì, e rimandando l’emissione del giovedì al periodo post-mondiali. Al sabato, però, Rai 1 continua a rimanere accesa grazie ai ballerini di Milly Carlucci e Ballando con le stelle, mentre Canale 5, con la finale di Tu si que vales della scorsa settimana, non ha, al momento, alcun programma forte da contrapporre all’ammiraglia Rai.

Di conseguenza, come riportato da Fanpage.it, ai piani alti di Mediaset si starebbe ragionando sul proporre nell’inedita collocazione del sabato due nuovi appuntamenti per il GF Vip, uno dei quali, quello del 10 dicembre, dovrebbe scontrarsi con la quarta partita dei quarti di finale dei Mondiali che farà da apripista alle semifinali del 13 dicembre. Non un impresa facile per Alfonso Signorini, che potrebbe dunque vedersela con uno dei match più attesi in questo mondiale del Qatar rischiando di perdere nella sfida dello share.

Milly Carlucci, che il 10 dicembre concede l’intera serata ai calciatori non andando in onda con Ballando con le stelle, torna invece sugli schermi per la semifinale del 17 dicembre, quando dovrà presumibilmente scontrarsi per la prima volta con Signorini e i concorrenti del GF Vip. Per i due conduttori, fino a ora, non c’è mai stato modo di competere direttamente nella stessa serata, e sarà interessante osservare come si comporterà il pubblico e quale prodotto premierà.

Quanto durerà il Grande Fratello Vip 2022?

Da quando Alfonso Signorini si è posizionato stabilmente alla guida del Grande Fratello Vip, raccogliendo il testimone di Ilary Blasi di cui era stato opinionista, le edizioni del programma hanno subito un costante allungamento temporale, toccando quota 183 giorni di permanenza nell’edizione dello scorso anno.

Per il GF Vip 2022, come riportato da TvBlog.it, la finale sarebbe addirittura prevista per il 3 aprile 2022, e se l’indiscrezione dovesse essere confermata si tratterebbe dell’edizione più lunga di sempre. Lo stesso Signorini, qualche puntata fa, si è lasciato sfuggire che i cosiddetti “vipponi” sarebbero rimasti in casa almeno fino ad aprile, ma al momento non è ancora stata rilasciata alcuna conferma sulla data di chiusura.

Certo è che, se davvero il programma dovesse durare così a lungo, ci sarà bisogno di un nuovo innesto di personaggi dopo che tanti, tra squalifiche, ritiri ed eliminazioni, hanno dovuto abbandonare il reality prima del previsto. Inoltre, l’ondata di Covid che ha travolto il Grande Fratello Vip nelle scorse settimane non ha fatto altro che decimare ulteriormente (seppur provvisoriamente) le presenze nella Casa, dimostrando ancora una volta quanto siano necessari alcuni personaggi per la buona riuscita del prodotto.