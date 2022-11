“Ballando con le stelle”, come cambia il palinsesto e quando va in onda la finale

Per via dei mondiali in Qatar eccezionalmente disputati in inverno, la programmazione della Rai sta subendo continui cambi d’orario che coinvolgono anche Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Per le prossime quattro settimane, e in vista della serata finale programmata di venerdì, il popolare show del sabato sera di Rai 1 dovrà adeguarsi alle esigenze del campionato di calcio, e ritardare la partenza di alcune puntate.

Ballando con le stelle, quando va in onda e a che ora inizia

La programmazione dei Mondiali in Qatar del 2022 sul palinsesto giornaliero della Rai avrà effetto su Ballando con le stelle per sole due settimane, quella corrente e quella successiva. Soltanto la prossima puntata di sabato 26 novembre e la seguente del 2 dicembre, infatti, partiranno con un significativo ritardo rispetto alla programmazione tradizionale, cominciando alle 22.05 fatti salvi eventuali slittamenti legati all’andamento delle partite previste.

Come avrà notato chiunque stia seguendo le partite di questi Mondiali, non sono inconsueti lunghi tempi di recupero a margine degli incontri, i quali, se dovessero verificarsi anche nelle giornate citate, rischierebbero di far spostare ulteriormente in avanti la messa in onda di Ballando con le stelle. La semifinale di sabato 17 dicembre e la finalissima del 23 dicembre, al contrario, partiranno alle 20.35 come di consueto, non essendoci alcuna partita che possa ostacolarne l’inizio.

Perché la finale di “Ballando con le stelle” va in onda di venerdì?

Le prossime quattro puntate del programma accompagneranno gli spettatori verso l’individuazione della nuova coppia vincitrice che raccoglierà il testimone di Arisa e Vito Coppola, vincitori nell’edizione del 2021. La necessità di spostare la finale di Ballando con le stelle a venerdì 23 dicembre è legata alle celebrazioni televisive del Natale, la cui vigilia, che quest’anno cade di sabato, è tradizionalmente dedicata alla diffusione delle funzioni religiose.

L’orario di messa in onda della finale, salvo modifiche dell’ultimo minuto, non dovrebbe subire particolari cambiamenti, con Milly Carlucci che sarà pronta a inaugurare le danze alle 20.35 a margine dell’edizione serale del TG1.

Enrico Montesano non rientra in gara

L’edizione in corso di Ballando con le stelle è sicuramente una delle più controverse. Se lo scorso anno l’attualità sanitaria era entrata in gara col caso Mietta e il mancato vaccino anti Covid, quest’anno è stata la politica a fare involontariamente capolino all’interno del programma, con Enrico Montesano resosi protagonista dell’increscioso episodio della maglietta della Decima Mas.

Dopo che la giudice e giornalista Selvaggia Lucarelli ha sollevato il caso su Twitter, l’espulsione dell’attore dalla gara ha avuto effetto immediato, rendendo vano un percorso che, fino ad allora, stava promettendo bene dal punto di vista dello spettacolo. Enrico Montesano ha infatti dimostrato, nel corso delle puntate, di avere una buona padronanza del ballo e una bella sintonia con la maestra Alessandra Tripoli. Per questo erano in molti a puntare su di lui per la finale di Ballando con le stelle 2022, immaginandolo come possibile vincitore insieme a Gabriel Garko, Ema Stokholma e Alex Di Giorgio, i ballerini migliori di questa edizione. Nonostante il rammarico di Milly Carlucci per l’accaduto, e nonostante i buoni risultati ottenuti in pista, Enrico Montesano non figurerà più tra i protagonisti di Ballando con le stelle.