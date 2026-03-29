GF Vip e le dinamiche di Ballando, Milly Carlucci rompe il silenzio: “Voglio i diritti”

Milly Carlucci ha commentato le dinamiche del "GF Vip", che abbiamo già visto in "Ballando con le Stelle": "Se questo è vero voglio i diritti"

IPA Milly Carlucci

Il GF Vip presenta alcune dinamiche che abbiamo già visto, ma non solo: tornando alla puntata di venerdì 27 marzo, i Vip si sono lanciati in una sfida di ballo. E Milly Carlucci è stata interpellata in merito durante un’ospitata a TvTalk, rispondendo in modo sagace e tornando su un punto a lei molto caro, ovvero il motivo per cui non abbiamo mai visto a Ballando con le Stelle i personaggi legati ai reality show nel corso del tempo.

Milly Carlucci, le dinamiche del GF Vip simili a Ballando con le Stelle

“Se questo è vero voglio i diritti SIAE, scusate”, dopo una risata, queste sono state le parole di Milly Carlucci a TvTalk, quando le è stato chiesto di commentare alcune dinamiche che sono già state trattate da Ballando con le Stelle e che sono state riproposte al GF Vip. “In questa nuova edizione vengono citate tante linee narrative che sono state inaugurate a Ballando con le Stelle, si sente un po’ una co-autrice di questa edizione?”, questa la domanda che ha scatenato una risata da parte della conduttrice.

“Se ci sono personaggi che sono stati iconici da noi, è normale che vengano fuori racconti fatti a Ballando“, ha detto, aggiungendo che “questo, per esempio, è uno dei motivi per cui a Ballando con le Stelle cerchiamo di non prendere chi ha fatto talent e reality, perché hanno già raccontato. Cerchiamo sempre uno spunto originale”. La Carlucci, attualmente impegnata con Canzonissima, non ha ancora visto la nuova edizione del GF: “Stiamo lavorando fino a mezzanotte, l’una”.

GF Vip, gli ascolti non premiano la nuova edizione

IL GF Vip è diventato un prodotto ancor più “unico” negli anni: è considerato tradizionalmente il padre di tutti i reality show, ma l’attenzione è inevitabilmente calata. E le motivazioni, almeno per questa edizione, non sono da ricercarsi nella conduzione o nel cast che, anzi, è abbastanza variegato. Il format soffre, e a ben poco vale persino il rinnovamento di fronte a questa sofferenza, senza considerare che per anni è andato avanti per mesi e mesi di messa in onda.

Il Grande Fratello Vip 2026 potrebbe non arrivare alla fine naturale della sua corsa. Mediaset starebbe valutando la chiusura anticipata del reality: gli ascolti delle prime tre puntate non hanno convinto il Biscione, che avrebbe fissato un ultimatum interno. A essere decisive per la decisione le puntate del 27 marzo e del 31 marzo.

Nessuna conferma ufficiale, per ora. Pier Silvio Berlusconi aveva invitato alla pazienza, soprattutto perché il format del GF, volente o nolente, ha una sua centralità nella storia della televisione italiana. Ma i numeri parlano chiaro: persino l’edizione precedente con i Nip, quella con Simona Ventura già archiviata come un mezzo insuccesso, aveva fatto meglio. E il tempo, per questa edizione, sembra davvero agli sgoccioli. Chissà, forse è davvero arrivato il momento di salutare per un po’ il format, o rivederlo completamente: i tempi sono cambiati, è inevitabile, e il pubblico si è spostato anche sulle piattaforme streaming e social. Riuscirà il GF a tornare ai fasti di un tempo?