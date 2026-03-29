GF Vip e le dinamiche di Ballando, Milly Carlucci rompe il silenzio: “Voglio i diritti”

Milly Carlucci ha commentato le dinamiche del "GF Vip", che abbiamo già visto in "Ballando con le Stelle": "Se questo è vero voglio i diritti"

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Serena De Filippi

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GF Vip e le dinamiche di Ballando, Milly Carlucci rompe il silenzio: “Voglio i diritti”
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Milly Carlucci
Cosa ha detto Milly Carlucci? Quali sono le dinamiche del GF Vip? Come si confronta con Ballando?

Il GF Vip presenta alcune dinamiche che abbiamo già visto, ma non solo: tornando alla puntata di venerdì 27 marzo, i Vip si sono lanciati in una sfida di ballo. E Milly Carlucci è stata interpellata in merito durante un’ospitata a TvTalk, rispondendo in modo sagace e tornando su un punto a lei molto caro, ovvero il motivo per cui non abbiamo mai visto a Ballando con le Stelle i personaggi legati ai reality show nel corso del tempo.

Milly Carlucci, le dinamiche del GF Vip simili a Ballando con le Stelle

“Se questo è vero voglio i diritti SIAE, scusate”, dopo una risata, queste sono state le parole di Milly Carlucci a TvTalk, quando le è stato chiesto di commentare alcune dinamiche che sono già state trattate da Ballando con le Stelle e che sono state riproposte al GF Vip. “In questa nuova edizione vengono citate tante linee narrative che sono state inaugurate a Ballando con le Stelle, si sente un po’ una co-autrice di questa edizione?”, questa la domanda che ha scatenato una risata da parte della conduttrice.

“Se ci sono personaggi che sono stati iconici da noi, è normale che vengano fuori racconti fatti a Ballando“, ha detto, aggiungendo che “questo, per esempio, è uno dei motivi per cui a Ballando con le Stelle cerchiamo di non prendere chi ha fatto talent e reality, perché hanno già raccontato. Cerchiamo sempre uno spunto originale”. La Carlucci, attualmente impegnata con Canzonissima, non ha ancora visto la nuova edizione del GF: “Stiamo lavorando fino a mezzanotte, l’una”.

GF Vip, gli ascolti non premiano la nuova edizione

IL GF Vip è diventato un prodotto ancor più “unico” negli anni: è considerato tradizionalmente il padre di tutti i reality show, ma l’attenzione è inevitabilmente calata. E le motivazioni, almeno per questa edizione, non sono da ricercarsi nella conduzione o nel cast che, anzi, è abbastanza variegato. Il format soffre, e a ben poco vale persino il rinnovamento di fronte a questa sofferenza, senza considerare che per anni è andato avanti per mesi e mesi di messa in onda.

Il Grande Fratello Vip 2026 potrebbe non arrivare alla fine naturale della sua corsa. Mediaset starebbe valutando la chiusura anticipata del reality: gli ascolti delle prime tre puntate non hanno convinto il Biscione, che avrebbe fissato un ultimatum interno. A essere decisive per la decisione le puntate del 27 marzo e del 31 marzo.

Nessuna conferma ufficiale, per ora. Pier Silvio Berlusconi aveva invitato alla pazienza, soprattutto perché il format del GF, volente o nolente, ha una sua centralità nella storia della televisione italiana. Ma i numeri parlano chiaro: persino l’edizione precedente con i Nip, quella con Simona Ventura già archiviata come un mezzo insuccesso, aveva fatto meglio. E il tempo, per questa edizione, sembra davvero agli sgoccioli. Chissà, forse è davvero arrivato il momento di salutare per un po’ il format, o rivederlo completamente: i tempi sono cambiati, è inevitabile, e il pubblico si è spostato anche sulle piattaforme streaming e social. Riuscirà il GF a tornare ai fasti di un tempo?

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