“Ballando con le stelle”: Enrico Montesano squalificato. Il comunicato Rai

La Rai ha preso la decisione di squalificare Enrico Montesano da Ballando con le stelle. Attraverso un comunicato ufficiale, è arrivato l’annuncio dello stop all’attore, dopo la bufera mediatica per le sue azioni. Montesano, durante le prove dello show, aveva indossato una maglietta con i simboli della Decima Mas, e nonostante le scuse i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di interrompere la collaborazione con lui.

Enrico Montesano squalificato da “Ballando con le stelle”

“Quanto accaduto ieri sera a Ballando con le stelle, in onda su Rai1 – ha spiegato Viale Mazzini in una nota – è inaccettabile.” Con queste parole Enrico Montesano è stato squalificato dalla gara di danza della rete ammiraglia.

“Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia” si legge ancora nella nota ufficiale.

“Chiediamo scusa a tutti i telespettatori – ha aggiunto la Rai – e, in particolare, a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo a cui proprio quella simbologia fa riferimento. È decisione, dunque, della Rai interrompere la partecipazione di Enrico Montesano alla trasmissione del sabato sera Ballando con le stelle“.

Una decisione inevitabile, dopo il caso esploso sui social e sui media nelle scorse ore, quando erano state diffuse le immagini incriminate.

La denuncia del caso Montesano e la bufera social

Il caso era scoppiato su segnalazione di uno dei giudici del programma di Milly Carlucci, Selvaggia Lucarelli, aveva portato all’attenzione dei social l’accaduto: “Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima Mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo” ha scritto la giornalista.

Il caso è subito rimbalzato tra tutte le testate giornalistiche, con commenti non solo da parte del pubblico, che ha chiesto subito a gran voce la sua espulsione, ma anche di volti noti.

Molto forte il pensiero di Fiorella Mannoia, che ha sottolineato ironicamente la diffusione di questi messaggi sbagliati in tv: “Ma si, ora va bene tutto, divise naziste scambiate per travestimenti di carnevale, saluti romani, commemorazioni fasciste, faccette nere, che vuoi che sia un nostalgico attore con una maglietta della 10ma Mas. Pure te che vai a guarda”

Le scuse inaccettabili di Enrico Montesano

Ovviamente, l’attore non era rimasto in silenzio dopo le accuse del giudice, e aveva fatto delle scuse, non affatto sentite a detta di molti. Anzi, inizialmente si era scagliato contro la sua accusatrice: “Buona domenica amici! Le fesserie e le strumentalizzazioni lasciamole agli altri!” ha scritto in un primo messaggio mostrando cimeli politici di fazioni diverse.

“Nessuna intenzione di promuovere messaggi politici o apologia di fascismo da cui sono profondamente distante” ha aggiunto in un secondo messaggio, quando ha iniziato a vedere il caos che si stava creando sui social. “Sono sempre stato un uomo libero e democratico. Credo nei valori della costituzione e mi scuso profondamente con chi si è sentito offeso e turbato. È stata un’ingenuità. Io col nazifascismo e tutti i totalitarismi non c’entro nulla e li disprezzo profondamente. Chiedo ancora scusa”.

Parole che non sono bastate al pubblico, alla Rai e alla produzione di Ballando con le stelle, che hanno preso la loro inevitabile decisione. Anche se, come qualcuno sottolinea, quelle immagini a prescindere non sarebbero dovute andare in onda.