Giovanna Ralli a “Ballando con le Stelle”, l’eccezionale tango a 87 anni

Ha fatto il suo ingresso in studio con un lungo abito di velluto nero e gli immancabili occhiali da sole e in un batter d’occhio il pubblico di Ballando con le Stelle ha assistito a uno dei momenti più indimenticabili di questa edizione. Giovanna Ralli è un gigante del nostro cinema e nell’ultima puntata dello show di Milly Carlucci, andata in onda sabato 12 novembre, ha dimostrato che l’età è solo un numero. Il suo tango a 87 anni è stato a dir poco eccezionale.

Giovanna Ralli, l’eccezionale tango a 87 anni

Per sua stessa ammissione, Milly Carlucci ha corteggiato a lungo l’attrice Giovanna Ralli affinché prendesse parte a Ballando con le Stelle come Ballerina per una notte. E alla fine il suo desiderio è stato esaudito, per la sua felicità ma anche per la nostra. Perché guardare in prima serata questa splendida ed elegante signora di 87 anni intenta a danzare in punta di piedi è stato certamente uno dei momenti che difficilmente dimenticheremo di questa edizione dello show.

Un mostro sacro del cinema lei, con alle spalle una lunghissima carriera costellata di successi. Se si “stelle” si parla, lei lo è e con la “s” maiuscola, per il suo talento ma anche per l’incredibile lezione di stile che ci dona ogni volta che appare sul piccolo schermo, seppur raramente. Ormai la Ralli si è ritirata dalle scene per godersi la famiglia e le nipoti (presenti in studio, tra l’altro), ma vederla così in forma e sempre sorridente è la lampante dimostrazione di come l’età sia soltanto un numero.

Il suo volteggiare sereno e leggiadro ci ha fatto dimenticare per un momento le (sterili) polemiche che vedono protagonisti i giudici di Ballando con le Stelle, sempre pronti a infierire contro alcuni concorrenti (in primis Paola Barale) solo per il gusto di fare scena. Dobbiamo proprio ammetterlo, Giovanna Ralli è stata la boccata d’aria fresca di cui avevamo bisogno.

La straordinaria carriera di Giovanna Ralli

Al cospetto di un’artista del calibro di Giovanna Ralli, non possiamo far altro che chinare la testa in segno di rispetto e ammirazione. Lei che è stata diretta dai più grandi registi italiani, da Vittorio De Sica a Mario Monicelli, da Ettore Scola a Roberto Rossellini, per un momento ha lasciato il posto nell’Olimpo (che merita) per ricordarci quanto la vera grandezza vada a braccetto con l’umiltà più spiazzante.

Non si è mai sentita una diva, lei che avrebbe potuto permetterselo. Una donna bella e affascinante che ha incantato il pubblico di tutto il mondo, diventando a tutti gli effetti un’ambasciatrice del cinema italiano all’estero. Proprio quest’anno le è stato assegnato il prestigioso David di Donatello alla carriera, ennesimo riconoscimento (ha vinto due Nastri d’Argento e un Globo d’Oro) di un talento che – sebbene lontano dalle scene ormai da tempo – resterà per sempre nel cuore di tutti.

Oggi Giovanna Ralli ha 87 anni (88, il prossimo 2 gennaio), alle spalle un lungo e felice matrimonio con l’amore della sua vita, Ettore Boschi, scomparso nel 2013. Ma nelle sue vene scorre ancora l’entusiasmo di una ragazzina pronta a mettersi in gioco, anche a passo di danza.