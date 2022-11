“Ballando con le stelle”, Paola Barale: “Danza in comune con Sperti? Mi ammoscia”

Fonte: IPA “Ballando con le stelle” 2022: il cast ufficiale

Sta dando il meglio di sé. Paola Barale è una delle concorrenti dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle e, sebbene non goda del parere favorevole della giuria, sta lavorando su se stessa con grande entusiasmo. Ogni passo è una scoperta, ogni nuova esibizione diventa un motivo per mettersi in gioco. E, con il suo maestro Roly Maden, ha trovato da subito una perfetta sintonia.

È una donna di grande carattere, che accetta i giudizi ma non si sottrae quando si tratta di rispondere a tono alle più disparate battute. Proprio com’è accaduto nella puntata del 5 novembre con Fabio Canino, che ha ironizzato su un ipotetico punto in comune tra lei e il suo ex marito Gianni Sperti.

Ballando con le stelle, cos’ha detto Fabio Canino

Una giuria rodata, che è da anni al centro del racconto del programma di Milly Carlucci. A finire nel mirino di Paola Barale, stavolta, è stato Fabio Canino. Giurato storico dello show, sempre attento e misurato, ha scherzato sulle sue doti da ballerina, paragonandola al suo ex: “L’unica cosa che hai in comune con la danza è l’ex marito, Gianni Sperti“.

La replica della Barale, visibilmente piccata per il commento negativo ricevuto sulla sua esibizione, non si è fatta di certo attendere: “Ecco, sarà per quello che mi ammoscio. Con tutto il rispetto per Gianni, ma sono passati tanti anni”.

Contrariamente a quello che ci saremmo aspettati, il percorso di Paola Barale all’interno di Ballando con le stelle è iniziato in salita. Le grandi aspettative riposte su di lei non si sono rivelate all’altezza dei risultati, per i quali sta comunque lavorando moltissimo. La showgirl continua però a rivendicare la sua posizione, specificando di essere cambiata nel corso degli anni e di avere bisogno di tempo per rimettersi in carreggiata.

È pur vero che manca dalla tv da tanti anni e che, in tutto questo tempo, la percezione del pubblico è molto cambiata. Paola Barale è comunque una donna bellissima, intelligente e caparbia. E le esibizioni di ogni sabato sera su Rai1 lo dimostrano. Certo, in molti si aspettavano di più ma la sua crescita è innegabile, soprattutto perché si è misurata su coreografie molto complicate.

Gli eliminati di Ballando con le stelle

Tantissimi infortuni e pochissime eliminazioni: la stagione 2022 di Ballando con le stelle si sta rivelando più complicata del previsto. Dopo l’infortunio di Luisella Costamagna, costretta a un tutore prima su un ginocchio e poi sulla caviglia, è stata la volta di Gabriel Garko, che si opera lunedì 7 novembre per la rottura di un tendine. Ema Stockholma, che balla in coppia con Angelo Madonia, ha invece subito la rottura di una costola. A lasciare la competizione, dopo Marta Flavi e Simone Arena, è stato un chiacchieratissimo Giampiero Mughini in coppia con Vera Kinnunen.

La finale del programma non è comunque distante e Paola Barale è ancora saldamente in gara. Nonostante i dieci punti persi per il malus incassato nella puntata precedente, la showgirl è stata premiata dal pubblico che vuole ancora vederla in pista con il suo maestro. Il percorso è ancora lungo, almeno per mostrare le sue capacità di danzatrice, e potrebbe ancora rivelare delle grandi sorprese.