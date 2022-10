“Ballando con le stelle”, incidente per Luisella Costamagna: Matano la salva dall’eliminazione

Fonte: Ansa Luisella Costamagna

Neanche un doppio infortunio è riuscita a fermarla: Luisella Costamagna ha deciso, nonostante delle lesioni a entrambe le gambe, di esibirsi durante la terza puntata di Ballando con le stelle. L’esibizione della giornalista è stata a rischio fino all’ultimo momento, ma grazie alla sua tenacia e all’inventiva del suo maestro Pasquale La Rocca è riuscita comunque a scendere in pista. Non tutti i giudici hanno apprezzato il tentativo, e a salvarla è arrivato Alberto Matano.

Doppio infortunio per Luisella Costamagna: Matano la salva

La sua performance è stata a rischio fino a questo pomeriggio, quando il maestro di danza Pasquale La Rocca ha messo a frutto tutto il suo ingegno per permetterle comunque di esibirsi. Luisella Costamagna non si è lasciata abbattere e ha voluto dare prova del suo talento nonostante un doppio infortunio, che l’ha vista salire sulla pista dello show di Milly Carlucci con delle stampelle.

Già nella scorsa puntata di Ballando con le stelle la giornalista aveva rischiato di non esibirsi, ma lei non si è scoraggiata e nonostante la lesione al ginocchio ha deciso di danzare. Peccato che dopo l’infortunio al ginocchio sinistro la situazione si è aggravata ancor di più, perché durante gli allenamenti ha forzato troppo il suo fisico, con un altro incidente alla caviglia destra.

La parola “arrendersi” però non fa parte del vocabolario della Costamagna, che ha dimostrato una grandissima tenacia: il suo maestro ha ideato una coreografia che l’ha vista esibirsi – anche se limitatissima nei movimenti – seduta su una poltrona. “Voglio riprendermi ma volevo scendere in pista e onorare questo abito straordinario”, ha detto la giornalista.

Carolyn Smith ha voluto sottolineare la sua forza di volontà, spronando il pubblico a votarla per continuare la sua avventura nello show: “Ho apprezzato il fatto che non molli, ma non hai ballato, anche se hai fatto capire di che pasta sei fatta. Devi andare avanti”.

I voti dei giudici, com’era prevedibile, sono stati decisamente (troppo) bassi, e per questo è arrivato Alberto Matano in suo soccorso, salvandola dall’eliminazione: “Potevano non scendere in pista ma ci hanno provato, ci ha messo passione, non possiamo umiliarli con uno zero”.

Ballando con le stelle, l’omaggio a Franco Gatti

La terza puntata si è aperta con una coreografia sulle note di Sarà perché ti amo, celebre brano dei Ricchi e Poveri. Una scelta ben precisa di Milly Carlucci, che ha voluto ricordare Franco Gatti, scomparso all’età di 80 anni solo qualche giorno fa.

“Abbiamo voluto iniziare la puntata con un omaggio ai Ricchi e Poveri, perché noi vogliamo ricordarli in maniera gioiosa, con tutte le canzoni che ci hanno lasciato” ha esordito la conduttrice. “Franco Gatti ci ha lasciato – ha continuato – ma nel nostro ricordo rimane sempre vivo, e come tutti gli artisti, resta nei nostri cuori con la gioia dei suoi brani. Lui tra l’altro è stato ballerino per una notte proprio su questo palco, e ha anche partecipato al Cantante Mascherato nei panni del baby alieno: abbiamo fatto un pezzettino di percorso insieme”, ha ricordato la Carlucci.