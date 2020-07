Luisella Costamagna, cosa fa e perché è famosa

editato in: da

Torinese e classe 1968, Luisella Costamagna è una delle giornaliste italiane più talentuose. Laureata in Filosofia con 110 e Lode, ha raggiunto il primo importante traguardo nel mondo del giornalismo nel 1995, con il conseguimento del tesserino da pubblicista. Cinque anni dopo, è diventata professionista.

La sua carriera è costellata di tappe importanti. Tra queste è possibile citare l’esordio in una piccola emittente della sua Regione, ma anche la sinergia professionale con Michele Santoro. Luisella Costamagna ha iniziato a lavorare a fianco del celebre collega campano nel 1996, collaborando con la redazione telematica di Moby Dick e realizzando diverse inchieste per il programma.

Dopo una parentesi che l’ha vista conduttrice dell’edizione serale di Studio Aperto, nel 2001 ha ripreso la collaborazione con Santoro, contribuendo al successo di trasmissioni come Il Raggio Verde e Sciuscià.

Nel 2004, si è aperta per lei un’altra parentesi importante, ossia la collaborazione con Maurizio Costanzo (la Costamagna ha lavorato nella redazione del Costanzo Show e ha realizzato diverse interviste per il programma Tutte le Mattine).

Si potrebbe andare avanti ancora tanto a parlare delle tappe del suo percorso professionale. Come non ricordare, per esempio, il periodo che l’ha vista, assieme a Luca Telese, alla guida della trasmissione In Onda, uno dei programmi simbolo del palinsesto di La 7?

La Costamagna – che ha collaborato con Santoro anche dietro le quinte di Servizio Pubblico – dal 2018 è ospite di Fuori dal Coro, programma condotto da Mario Giordano su Rete 4. Premiata diverse volte per il suo talento di giornalista – il primo riconoscimento risale al 2000 – è legata allo scrittore Dario Buzzolan, torinese come lei e allievo del filosofo Gianni Vattimo (oltre che figlio del giornalista Ugo, considerato il pioniere della critica televisiva).

La coppia ha un figlio, Davide, nato nel 2006. Nel 2012, la Costamagna ha parlato del suo rapporto con lui in un’intervista a Vero. In questo frangente, si è confessata a cuore aperto sui sensi di colpa che caratterizzano spesso la quotidianità delle madre lavoratrici, affermando di avere un legame splendido con l’allora seienne che, a suo dire, era ai tempi in grado di capire quando la mamma era presa dal lavoro.

Concludiamo ricordando che Luisella Costamagna – che dalla prossima stagione sostituirà Serena Bortone alla guida di Agorà – è presente su Instagram con un profilo seguito da poco più di 4mila persone e tramite il quale condivide post legati soprattutto alla sua vita professionale.