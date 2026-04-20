Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Qual è stato il persorso di Monica Maggioni? Studi ed esperienze

Quella di Monica Maggioni è una figura decisamente importante per la rete pubblica. Basti pensare che dal 2015 al 2018 è stata Presidente della Rai. La sua vita non è però in ufficio, anzi. Dopo l’esperienza da inviata di guerra la sua prospettiva è radicalmente cambiata. Ha una sola certezza: vuole ritrovarsi a stretto contatto con una telecamera. Potrebbe avere la chance di starle dietro, come nel caso di alcuni documentari, o davanti, come per il ritorno di NewsRoom, dal 20 aprile 2026 nuovamente su Rai3 in prima serata. Scopriamo però qualcosa in più su di lei e il suo percorso.

Monica Maggioni, una vita in Rai

Monica Maggioni è nata a Milano nel 1964 ed è una giornalista, conduttrice e dirigente tra le più note d’Italia. La sua carriera l’ha vista legata strettamente alla Rai, dove ha lavorato per anni al TG1, ma non solo.

Iscritta all’Ordine dei giornalisti dal 1995, ha diretto Rai News 24 e Televideo, per poi ottenere la responsabilità di Rai News (a seguito del nuovo allineamento interno). Dal 2015 al 2018, come detto, è stata Presidente della Rai. In seguito, poi, amministratore delegato di Rai Com.

Tra le eccellenze del giornalismo italiano, ha potuto guidare il TG1 dal 2021 al 2023 in veste di direttrice, divenendo la prima donna a ricoprire questo incarico all’interno della testata.

Cosa ha studiato

L’esperienza scolastica è stata di certo molto importante per Monica Maggioni, ma è stata quella sul campo a formarla realmente. Laureata in Lingue e letterature straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si è rapidamente cimentata nel mondo del giornalismo, ben prima d’entrare a far parte dell’Ordine.

Per un anno ha infatti collaborato con Il Giorno. Sognava in grande e s’è messa alla prova con il primo Master di giornalismo radiotelevisivo organizzata dalla SGRT di Perugia. Risultato? Concorso vinto e ingresso in Rai di lì a poco. È stata infatti assunta nel 1993 in veste di conduttrice del TG2.

La sua professione l’ha spinta a viaggiare molto, come in occasione dei reportage realizzati in Sudafrica, nel corso delle elezioni del post-Mandela. È stata inviata in Israele per un documentario sulla seconda intifada, ma non solo. Ha vissuto in prima persona la nomina a presidente di Bush e nel 2001 è volata in Medio Oriente, dopo l’11 settembre.

Un gran numero di esperienze complesse, come quelle vissute in Iraq nel 2003. Una vicenda raccontata nel suo libro Dentro la guerra – Il conflitto iracheno raccontato da una reporter al seguito dei militari americani. Nel 2008 ha poi seguito l’elezione di Barack Obama, per poi tornare a casa. Dal 2010, infatti, oltre ai vari incarichi giornalistici, insegna Teoria e tecnica del linguaggio televisivo presso l’Università Cattolica di Milano.