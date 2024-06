Fonte: IPA Chiara Ferragni e Federica Pellegrini

In corso i casting per la prossima edizione di Ballando con le stelle, il talent vip che torna nella prima serata di Rai1 in autunno. Alla conduzione, come sempre, Milly Carlucci che per il nuovo anno punta a un cast a dir poco spaziale. Sembra che l’esperta conduttrice stia corteggiando due regine dello spettacolo italiano: Chiara Ferragni e Federica Pellegrini. E che nel suo cilindro possa nascondere persino Belén Rodriguez.

Federica Pellegrini a Ballando con le stelle?

Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, la dolce Carolyn Smith e la pungente Selvaggia Lucarelli sono già pronti per tornare al tavolo della giuria e dar il voto alle performance danzerecce dei concorrenti vip di Ballando con le stelle. Ma chi saranno i concorrenti dell’edizione 2024? Milly Carlucci, stavolta potrebbe superarsi e riuscire a portare nella sua squadra anche una Divina.

L’esperto di spettacolo Giuseppe Candela, su Dagospia, fa sapere che girano voci secondo cui Carlucci abbia già intrapreso un serrato corteggiamento di Federica Pellegrini. Nonostante gli impegni da neomamma, non è improbabile che la campionessa olimpica accetti di prender parte allo show Rai. La nuotatrice è già stata ospite di Ballando, nelle vesti di ballerina per una notte e non sarebbe la prima volta che una guest star si trasforma poi in concorrente.

Senza considerare che, da quando ha concluso la sfavillante carriera atletica, Federica si diverte in televisione. È già stata giurata di Italia’s got talent e, più recentemente, concorrente dell’avventuroso Pechino Express. Di certo, le sue capacità atletiche e l’eleganza da sirenetta la renderebbero una dei concorrenti da battere ancor prima di iniziare.

Milly Carlucci vuole anche Ferragni e Belén

E se Federica Pellegrini può essere la punta di diamante del nuovo cast, Milly Carlucci tiene nel suo arco altre frecce altrettanto preziose. Davide Maggio sul suo blog dà quasi per certa la partecipazione di Melissa Satta, ex velina ed ex fidanzata di Berrettini. Sembra definitivamente sfumata, invece, la possibilità di contare nel novero dei ballerini anche Belén Rodriguez che, seppur inizialmente sembrasse interessata, si è poi tirata indietro.

Ma Milly Carlucci non demorde. E se Rodriguez salta, lei punta ancora più in alto. Al Corriere della sera ha svelato di avere in mente la regina (cui è caduta la corona) delle influencer Chiara Ferragni: “Si tratta di un grandissimo personaggio e noi lavoriamo a tutto campo”. L’ultima volta sul piccolo schermo – nell’indimenticabile Sanremo – a Chiara non portò molta fortuna, ma che questo sia il momento giusto per riaccaparrarsi la benevolenza degli italiani, mostrandosi umile e alla mano mentre il marito si mostra tutto macchinoni e modelle troppo giovani?

La risposta di Alfonso Signorini

Ipotesi del genere staranno facendo tremare le ginocchia ad Alfonso Signorini, che di Milly Carlucci sarà rivale nel sabato sera d’autunno. In tutta risposta, per la sua seconda edizione del Grande Fratello anti-trash, il giornalista punta a un nome (quasi) altrettanto altisonante di quelli proposti dalla rivale: Vera Gemma. L’attrice già avvezza di reality – è stata a Pechino Express e all’Isola dei Famosi – sembra però restia ad accettare l’invito.