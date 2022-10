“Ballando con le stelle”, space buns e abito vinilico: il look di Paola Barale della 4ª serata

Fonte: IPA “Ballando con le stelle” 2022: il cast ufficiale

Nonostante il pubblico non l’abbia premiata per la sua performance con il ballerino Roly Maden (una caliente samba sulle note di All night long), Paola Barale si conferma regina di stile di Ballando con le Stelle.

Anche nella quarta puntata del programma, l’attrice e showgirl ha infatti sfoggiato un look estremamente particolare e di tendenza per il quale ha ottenuto anche i complimenti dei membri più severi della giuria.

La stessa Barale ha ringraziato in diretta il reparto sartoria della trasmissione e anche Milly Carlucci, svelando che è la stessa conduttrice e padrona di casa a supervisionare in ogni dettaglio le performance dei concorrenti.

Dagli space buns alle calze colorate: i dettagli da copiare del look di Paola Barale

Il futuristico outfit blu elettrico che Paola Barale ha indossato nella quarta serata di Ballando con le Stelle è stato caratterizzato da un mix di dettagli che sono le tendenze assolute della moda Autunno Inverno 2022/2023, a partire dall’abito vinilico con strascico removibile.

Quest’anno, infatti, il tessuto vinilico (e il latex) è il protagonista della stagione, come d’altronde è stato anticipato anche dalle sfilate di Versace, Blumarine e Dolce & Gabbana. In particolare, il mini-dress della Barale con rouche e maxi-spalline anni ’80 è tra i capi da sera must have del momento, e lo sono anche i pantaloni a vita altissima (e sempre vinilici) indossati da Ambra Angiolini durante il primo live di X Factor.

Altro dettaglio moda (tutto da copiare) del look di Paola sono le coprenti calze colorate (che hanno sfilato sulle gambe delle modelle di Valentino, Chanel e Giambattista Valli) da abbinare – come ha fatto la stessa concorrente di Ballando con le Stelle – a minigonne tono su tono per un look monocolore o per spezzare un outfit total black o total white.

Se l’abito di Paola ricorda gli anni ’80 e le calze colorate su mini gonna sono un ritorno agli anni ’60, l’acconciatura della ballerina Barale arriva direttamente dagli anni ’90.

Gli space buns (o double buns) sono un omaggio palese al decennio che ha incoronato come idoli tutto al femminile Sailor Moon e la Spice Girls Emma Bunton.

Ballando con le Stelle: Paola Barale a rischio eliminazione?

Nonostante i look vincenti che Paola Barale sfoggia ogni settimana, la biondissima showgirl – al netto della voglia di rimettersi in gioco a 55 anni – è tra i concorrenti a rischio eliminazione della prossima puntata di Ballando con le Stelle. La giuria continua a chiederle “di più” e a quanto pare anche il pubblico sovrano che, attraverso il televoto, non ha voluto premiarla.

Gli spettatori, purtroppo, non hanno troppo apprezzato la sua esibizione e per questo Paola, insieme al maestro Roly Maden, sabato prossimo scenderà in pista portandosi dietro la zavorra di 10 punti di malus.

Stesso destino per la coppia formata da Giampiero Mughini e la maestra Veera Kinnunen. Salvi, e amatissimi dagli appassionati del programma, sono stati invece Enrico Montesano ed Ema Stokholma (già forti del tesoretto di Alberto Matano) che con il loro omaggio a Totò hanno stregato tutti, compresa la giuria, ottenendo 10 punti di bonus e il podio della classifica.