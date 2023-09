Paola Barale, un nuovo show tutto per lei: l’indiscrezione

Fonte: IPA Paola Barale, 10 look che hanno fatto la storia (tra influenze pop e calze a rete)

Paola Barale è uno dei volti più amati di una televisione che non c’è più, che nel tempo è cambiata e ha assunto forme sempre nuove. Forse anche per questo non ha trovato uno spazio adeguato fatta qualche eccezione recente – vedi Ballando con le Stelle – che è stata un’esperienza che l’ha soddisfatta e in parte delusa, come lei stessa ha spiegato. E sì, si continua a parlare di lei e della possibilità di tornare presto sul piccolo schermo in una veste nuova. Si dice addirittura con un programma fatto su misura per lei.

L’indiscrezione sul nuovo show di Paola Barale

È dalle pagine del settimanale Vero che arriva la nuova indiscrezione sul futuro televisivo della conduttrice. “Paola Barale dopo un bel po’ di anni potrebbe tornare a Mediaset – si legge -. Per la Barale sarebbe stato ideato un nuovo programma sui viaggi che dovrebbe andare in onda su Italia 1“.

Nessuna conferma (né smentita) da parte della diretta interessata né dalla rete, che sta vivendo un 2023 di grandi cambiamenti. Per un’estate intera si è parlato della famigerata “rivoluzione anti-trash” di Pier Silvio Berlusconi, che ha fatto piazza pulita depennando alcuni dei nomi di punta – come Barbara D’Urso e Belen Rodriguez – e influendo con forza nelle scelte di cast e scaletta di molti programmi. Tra tutti il Grande Fratello che è da poco iniziato con il suo stuolo di non famosi (o quasi) e la nuova opinionista Cesara Buonamici.

L’indiscrezione ovviamente resta tale fino a prova contraria, ma non è da escludere che la Barale possa rientrare nei piani dell’AD di Mediaset per rinfrescare i palinsesti, magari per la prossima stagione estiva.

Paola Barale e la delusione a “Ballando con le Stelle”

L’ultima avventura televisiva di Paola Barale è stata Ballando con le Stelle, lo show danzereccio di Milly Carlucci nel quale si è cimentata come ballerina. Per noi telespettatori è stata una gioia poterla finalmente rivedere sul piccolo schermo, bellissima come sempre (anzi, forse più di prima) e con quei look da sogno che solo lei si può permettere. Per lei, a giudicare dalle sue parole, l’impressione è stata un tantino diversa.

“Il sabato sera la gente vuole rilassarsi e Ballando con le Stelle, l’anno scorso, è stato veramente pesante – ha detto all’evento Liberrima Lecce, dove lo scorso 28 agosto ha presentato il suo libro Non è poi la fine del mondo. Il potere della fragilità -. Io non ho aderito a questo perché è diventato gossip, non è andato come avrei voluto perché questa cosa mi ha impedito molto di esprimermi. Dall’altra parte sono molto felice di averlo fatto perché il ballo fa benissimo. (…) Da un certo punto di vista mi ha fatto bene, dall’altro sono rimasta un po’ dispiaciuta perché lo pensavo diverso. Io avevo deciso di accettare perché mi sembrava un programma meno ‘gossipparo’ e invece l’anno scorso lo è stato”.

“La Pupa e il Secchione”, Paola Barale nuova opinionista

Se quella sulla conduzione di un nuovo programma Mediaset resta al momento soltanto un’indiscrezione, d’altra parte sembra ormai certezza che la conduttrice e showgirl farà parte del cast de La Pupa e il Secchione, nelle inedite vesti di opinionista. Come riporta Pipol TV, le registrazioni sono già iniziate e sembra che anche Enrico Papi, al timone dello show, si stia barcamenando tra le direttive anti-trash di Pier Silvio Berlusconi.

È sempre Pipol TV a confermare ancora una volta la presenza della Barale, già spoilerata qualche settimana fa: “Tra le tante novità di questa nuova edizione vedremo il ritorno di Enrico Papi come conduttore. Ma, secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano e da TvBlog, all’interno del programma vedremo anche una giuria formata da tre volti noti: Aldo Montano, Paola Barale e la giornalista Candida Morvillo”.