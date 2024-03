Paola Barale, Rosita, la sua cagnolina chihuahua

Fonte: IPA Paola Barale con la cagnolina Rosita

Paola Barale ha una nuova amica: la cagnolina chihuahua Rosita. La soubrette è volata fino in Puglia, a Bari, per salvare la piccola, che a nove mesi è stata abbandonata. Un gesto importante, che è stato elogiato dall’associazione barese Adottalo per sempre, che ha diffuso la notizia sui social network ringraziando la showgirl per la grande generosità dimostrata.

Come Paola Barale ha salvato la sua cagnolina Rosita, la storia

Grazie a Paola Barale, la piccola Rosita ha una nuova casa e una compagnia speciale. “La famiglia con cui viveva il cane a Bari ci ha contattato perché non era più nelle possibilità di tenerlo e voleva darlo in adozione – ha raccontato a Kodami Giada Pacifico, vicepresidente di Adottalo per sempre– hanno contattato noi affinché venisse affidato in mani sicure. Solo che ci è stata data una certa urgenza”.

“Noi abbiamo un piccolo rifugio a Gioia, abbiamo pubblicato una serie di appelli, comunicando che questo chihuahua cercava adozione urgente. In caso contrario sarebbe finito in rifugio. Paola ha letto sui social la notizia tramite una sua amica. Da un po’ di tempo, infatti, aveva manifestato la volontà di adottare un cane e allora mi ha chiamata”.

Fonte: IPA

Nonostante Paola Barale avesse già avuto cani di questa razza ( Schwarzy e Brigida, i due chihuahua da cui la 56enne era inseparabile) l’adozione ha seguito i tempi e le procedure che vengono normalmente utilizzati per le adozioni. “L’iter è uguale per tutti – ha proseguito Giada – Compilazione di un questionario online e pre affido a casa dei nostri adottanti. C’è una cosa che ci ha colpito molto: Paola Barale ha scelto di venire a Bari per prendere la cagnolina perché non ha voluto che viaggiasse in staffetta. Noi ogni venerdì facciamo partire cani, ma lei ha preferito seguire personalmente questo viaggio”.

La notizia è poi stata diffusa dall’associazione Adottalo per sempre con un comunicato su Facebook: “Una love story che non ha eguali. Ah questi vip che fanno cose stranissime… e mica sono come noi, figurati! Fanno cose tipo che si innamorano di una cagnolina abbandonata (da un non-vip) e della sua storia, contattano un’associazione a loro ancora sconosciuta – hanno spiegato in un post su Facebook -, e poi si commuovono a guardare la sua foto e la mostrano in diretta tv con gli occhi che sorridono e luccicano, e raccontano a tutti che non vedono l’ora di incontrare quella cagnolina”.

Fonte: IPA

E così Paola Barale ha preso un aereo ed è arrivata a Bari dove, sul lungomare, ha incontrato per la prima volta Rosita. Un po’ di diffidenza iniziale ma poi la cagnolina si è abbandonata tra le braccia della sua nuova amica. “È stata una giornata di strana magia perché abbiamo conosciuto una persona che ha riempito la sigla vip di tantissime emozioni e qualità positive: semplicità, rispetto, profondità e conoscenza non comune del mondo degli animali e delle loro esigenze”, ha precisato Giada Pacifico, presidente di Adottalo per sempre.

La commovente storia ha suscitato reazioni positive sul web: tanti, tantissimi, gli utenti che si sono complimentati con Paola Barale per il suo nobile gesto e hanno espresso il loro sostegno alla causa dell’adozione responsabile degli animali.

Tra Paola Barale e Rosita è ora grande amore, come testimoniano i teneri momenti che la sosia di Madonna sta condividendo quotidianamente sui social network.

Il video di Rosita che si lascia coccolare ed esprimere affetto è diventato virale, dimostrando ancora una volta l’incredibile magia degli incontri tra umani e animali.