“X Factor”: i look di Francesca Michielin brillano sul palco del primo live

Fonte: IPA Francesca Michelin, la stella della prima live di X Factor

In questo caso vale proprio la pena dirlo: buona la prima! La diretta d’esordio di questa edizione 2022 di X Factor è stata un successo grazie, ovviamente, agli stratosferici talenti in gara, al grande lavoro dei giudici (quasi tutti neofiti) ma anche alla presentatrice Francesca Michielin.

È stata proprio la Michielin, infatti, a dare il via alla diretta con uno scenografico medley cantato su quello stesso palco che anni fa l’ha vista spiccare il volo da piccolissima.

Francesca Michielin, abiti brillanti e tanta grinta nel primo live di X Factor

Tolte le giacche oversize, le camicie e le magliette con le emoji che hanno caratterizzato i suoi look nella fase dei provini e dei Bootcamp, Francesca Michielin ha optato in prima serata per abiti super luminosi e femminili.

Il primo outfit sfoggiato dalla cantante, che proprio ieri sera ha esordito di fatto come presentatrice, è stato un abitino stile baby doll tre quarti (bretelline e scollatura a goccia) tempestato di scintillii argento e abbinato a mules con cinturino e zeppa tono su tono.

Per quanto riguarda il beauty look, luminoso come l’abito, la neo-conduttrice ha incantato tutti con un trucco e un parrucco d’ispirazione anni ’20: capelli mossi con riga a lato, eye-liner grafico e rossetto nude glossato (trend del momento).

Il secondo cambio d’abito ha visto invece la Michielin presentarsi sul palco un vestitino stile impero nero tempestato di strass all’altezza del seno.

Fonte: Virginia Bettoja per Ufficio Stampa Sky

Francesca Michielin ed Emma Marrone: l’abbraccio dietro le quinte di X Factor

Il primo live di X Factor ha visto tra il pubblico (e sul palco) diversi ospiti d’eccezione. La guest star della serata è stata infatti la cantante Elisa mentre tra gli spalti erano presenti sia Emma Marrone (giudice della scorsa edizione e reduce da un grave lutto) e Chiara Ferragni.

Emma Marrone, oltre a essere stata giudice del talent show, è anche un’amica fraterna della Michielin che è stata direttrice d’orchestra per il suo pezzo Ogni volta è così presentato allo scorso Festival di Sanremo.

Emma e Francesca sono state immortalate in un abbraccio, il cui scatto è stato pubblicato da entrambe nelle storie di Instagram, da sciogliere il cuore.

Ambra Angiolini rilancia la moda dei pantaloni super lucidi a X Factor

Se Francesca Michielin è stata la regina indiscussa del primo live di X Factor 2022 non di certo da meno è stata l’unica giudice donna di questa edizione: Ambra Angiolini.

Per la prima serata Ambra ha deciso – dopo la tutina stellata e le trasparenze dei bootcamp – di rilanciare la moda dei pantaloni super lucidi (e a vita altissima) che ha abbinato a una camicia sblusata. Super invidiabile il suo rossetto rosso fuoco.

Purtroppo la Angiolini è stata anche la prima a perdere un membro della propria squadra in cui aveva tanto creduto per la sua sensibilità in cui l’attrice fin da subito si è riconosciuta.

Fonte: Virginia Bettoja per Ufficio Stampa Sky

Matteo Siffredi, infatti, è stato il primo a dover lasciare il talent e a non poter proseguire il percorso in un’edizione di X Factor che, se davvero il buongiorno di vede dal mattino, siamo certi che regalerà enormi emozioni.