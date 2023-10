Fonte: IPA X Factor 2023, le pagelle del primo live: dalla furia di Morgan al “dissing” su Annalisa

Siamo ormai abituati alle piccole grandi discussioni che nascono tra i giudici di X Factor. La competizione e la voglia di far brillare i componenti della propria squadra portano molto spesso i giudici a battibeccare tra loro, un po’ per strategia un po’ per voglia di difendere i propri pupilli. Anche quest’anno il tavolo dei giudici pare essere più acceso che mai. Dopo i commenti poco carini che Morgan ha regalato a Bellissima, il pezzo da record di Annalisa, Francesca Michielin e Ambra hanno deciso di rispondere in modo molto particolare.

Francesca Michielin e Ambra punzecchiano Morgan con “Bellissima”

La corsa verso la vittoria di X Factor è appena ai suoi inizi, ma polemiche e battibecchi tra giudici sono già partiti. Impossibile sperare in un tiepido e pacifico spettacolo all’insegna della musica e delle performance: ancora meno, se uno dei giudici è il poliedrico e spesso irrequieto Morgan. Nella puntata del primo live andata in onda giovedì 26 ottobre, l’ex cantante dei Bluvertigo ha infatti commentato l’esibizione di Matteo Alieno, cantautore della squadra di Ambra Angiolini, in modo molto polemico. “Tu potresti cantare di tutto, hai cantato un pezzo che io manco conosco, che mi sembra di una banalità incredibile. Non mi sembra niente di che, dal punto di vista armonico non esiste. Tu sei talmente bravo che hai dato una nobiltà incredibile ad un pezzo che io non avrei assolutamente considerato se non fosse per te e per Ambra, quindi vi ringrazio. Sembrava un pezzo nobile.”

Commento, quello relativo a Bellissima, la canzone da record di Annalisa, che ha lasciato di stucco tutti, in particolar modo Ambra e Francesca Michielin, presentatrice del talent. Le due però hanno deciso di non lasciar cadere il commento poco carino di Morgan e di rispondere al fuoco a suon di musica.

Le due, durante un concerto della Michielin nel locale Arca Milano, hanno deciso di intonare la canzone di Annalisa accendendo il pubblico e lanciando, probabilmente, una frecciatina a Morgan e alla sua critica nei confronti di un pezzo ascoltatissimo. La cantante veneta ha poi commentato l’accaduto analizzando il pezzo: “Non riprendete questo momento” ha chiesto la Michielin al pubblico. “È una canzone armonicamente molto complessa. Io ci tengo a dirlo perché non posso parlare quando sono là. Voi potete parlare.” ha poi detto ad Ambra.

La risposta del pubblico alle critiche di Morgan

Non solo Ambra e Francesca Michielin hanno considerato il commento di Morgan fuoriluogo. Durante il live di X Factor i social si sono infiammati, e moltissimi utenti hanno commentato l’uscita di Morgan. “Tanto banale che attualmente è quarto platino nonché canzone più venduta da una donna in FIMI” ha scritto un fan di Annalisa su X, ex Twitter. “Invece di pensare ad Annalisa, Morgan ripensi alla sua scintillante carriera. Partendo magari dai piazzamenti ai vari Festival di Sanremo” Ha scritto un altro utente. Nessun commento sulla questione da parte di Annalisa, che sta lavorando per il suo prossimo tour. Non è però rimasto in silenzio Davide Simonetta, autore di bellissima, che ha voluto lanciare una frecciatina non poco velata a Morgan: “Mai un successo e spiega cose. Che mondo splendido”. Non ci resta che aspettare il prossimo live di X Factor per scoprire se Morgan risponderà alla polemica, magari cantando proprio un pezzo di Annalisa.