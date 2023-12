Striscia, Tapiro d’oro per Ambra: “Mai minacciata da Morgan”

Fonte: IPA Ambra Angiolini

Continua il rimpallo di responsabilità, accuse e smentite tra i giudici (e ex-giudici) di X Factor. Ora anche Ambra Angiolini, intercettata da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, dice la sua su quanto accaduto nel dietro le quinte del programma di Sky e sulle presunte minacce ricevute da Morgan, costretto a lasciare il talent canoro per alcuni “comportamenti inappropriati”. Ora, l’unica giudice donna dell’amato programma canoro rimescola le carte in tavola: “Nessuna minaccia, con Morgan non è successo nulla, non conosco il motivo per cui l’abbiano cacciato“.

Ambra su Morgan: “Mai minacciata”

La stagione 2023 di X Factor verrà sicuramente ricordata per la “telenovela Morgan”. Dopo che il cantautore è stato costretto ad abbandonare il suo posto nella giuria del programma a causa di alcuni comportamenti finiti nel mirino della direzione, non si arrestano le dichiarazioni e i rimpalli di responsabilità su quali siano state le motivazioni dietro all’allontanamento. A tornare sulla questione è, ancora una volta, Striscia la Notizia, che attraverso l’inviato Valerio Staffelli, ha intercettato Ambra Angiolini.

La giudice è al centro della vicenda dopo che alcuni rumor l’hanno individuata come vittima di alcune presunte minacce che le avrebbe rivolto proprio Morgan durante una discussione in studio: “Nessuna minaccia, non so cosa sia accaduto dietro le quinte. Con Morgan non è successo nulla, non conosco il motivo per cui l’abbiano cacciato. Morgan è Morgan, questo è quanto”, sono state le sue parole all’inviato di Striscia La Notizia.

Fonte: Ufficio Stampa Striscia la Notizia

Valerio Staffelli ritorna dunque sul caso X Factor 2023 proprio alla vigilia della finale consegnando a Ambra Angiolini un nuovo Tapiro d’oro, dopo aver già raggiunto Morgan, Fedez e la conduttrice, Francesca Michielin. L’attrice ha smentito categoricamente il rumor, facendo così cadere le ipotesi che fossero state proprio le minacce a lei rivolte a valere a Morgan l’esclusione dal programma.

Il Tapiro d’oro a Morgan e Fedez

La smentita delle presunte minacce ricevute da Morgan era arrivata, prima che da Ambra Angiolini, dallo stesso cantautore ex Bluvertigo, raggiunto dal solito Valerio Staffelli. Al centro dell’attenzione lo scontro ripreso da qualcuno del pubblico al termine della puntata di X Factor del 16 novembre. Aveva dunque sottolineato: “Non è vero, non ho mai minacciato Ambra di ‘spaccarle la testa sui gradini’. Lo nego totalmente. La questione è un’altra e cioè che faccio paura ad altri interessi che ci sono lì dentro“.

Come ulteriore prova della sua posizione, prima di salutare l’inviato di Striscia, ha mostrato dal proprio cellulare la chat Whatsapp con la collega, dimostrando così che tra i due non c’era stato uno scambio di messaggi minatori.

Le accuse di violenza erano state rivolte anche a Fedez, proprio da Morgan. Il rapper aveva risposto dai microfoni di Striscia la Notizia, minacciando querela. A Morgan che lo aveva accusato di aver pronunciato “cose terribili davanti alle telecamere”, specificando che il rapper avrebbe “bestemmiato contro di me davanti a mia figlia di tre anni”, Fedez aveva perentorio: “Non l’ho toccato, non ho tirato pugni, non ho inveito contro di lui”. Insomma, che le parole di Ambra segnino un punto alla questione? Questo non è dato sapere, ma certo è stato sollevato un polverone non indifferente sul programma che dovrebbe tenere i riflettori sui talenti, prossime voci della musica italiana.