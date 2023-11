Fonte: IPA Fedez e Morgan, si arriva in tribunale

Prosegue la diatriba su X Factor. Dopo esser stato escluso dal programma, perdendo il ritrovato ruolo di giudice, Morgan aveva raccontato, ai microfoni di Striscia la notizia, una violenta litigata con Fedez, accusato di urla e pugni alle pareti. Oggi, anche lui omaggiato del Tapiro d’oro di Striscia, Fedez risponde e ribalta le accuse verso il collega. Ma cosa è successo davvero dietro le quinte di X Factor?

Fedez minaccia Morgan di querela

La direzione di X Factor ha comunicato di aver escluso Morgan dal programma e, pochi giorni dopo, il programma satirico Striscia la notizia aveva omaggiato l’ormai ex giudice con il suo premio più ambito: il Tapiro d’oro. Nella puntata di oggi, mercoledì 22 novembre, lo stesso riconoscimento è stato consegnato a Fedez, accusato di violenza dal collega.

A Morgan che lo ha accusato di aver detto “cose terribili davanti alle telecamere”, specificando che il rapper avrebbe “bestemmiato contro di me davanti a mia figlia di tre anni”. Fedez risponde perentorio: “Non l’ho toccato, non ho tirato pugni, non ho inveito contro di lui”. E dichiara che: “Morgan ha detto cose gravi e io l’ho avvisato: se non smentisce, l’unico luogo che ho per far emergere la verità è un’aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto”.

Cosa è successo davvero a X Factor?

Durante la puntata di Striscia, Fedez ha raccontato di non aver mai inveito contro Morgan, “semmai è successo il contrario”. E sembra che non servirebbe neppure arrivare in tribunale, ma che basterebbero un paio di fuori onda per svelare la verità (un po’ come accaduto con Andrea Giambruno). Il programma Mediaset ha ufficialmente chiesto a Sky di diffondere le riprese effettuate nei camerini a fine puntata.

Fedez ha infatti raccontato: “Morgan non è stato mandato via per il vaffa ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere”. E il marito di Chiara Ferragni non aggiunge altro, lasciando instillato il dubbio su cosa sia davvero accaduto nel dietro le quinte del seguitissimo talent show canoro.

X Factor: sono i giudici i veri protagonisti

Non si sa come siano davvero andate le cose, quel che è certo è che, quest’anno, i veri protagonisti di X Factor sono giudici e conduttrice. Dalle frecciatine di Francesca Michelin accompagnata da Annalisa, agli sfoghi di Ambra Angiolini, fino alle liti senza peli sulla lingua di Dargen D’Amico. I riflettori sono puntati sul tavolo della giuria e spazio per i ragazzi ne resta ben poco.

Qualsiasi cosa succeda è chiaro che, per continuare a esistere, X Factor deve cambiare. E cambiare non significa pescare un altro grande nome per rimpolpare il team dei giudici, ma far sì che siano le speranze e i talenti dei ragazzi che arrivano su quel palco provando a realizzare il proprio sogno a essere al centro della narrazione. Non si può ascoltare la voce di qualcuno che potrebbe essere il nuovo Marco Mengoni se la giuria continua a urlare.