Il licenziamento di Morgan da X Factor è destinato a fare notizia. Striscia la Notizia ha consegnato il suo Tapiro d’Oro sia a Marco Castoldi che a Fedez, che ora si danno battaglia dopo i fatti avvenuti nell’ultimo Live del talent show canoro. Dopo le accuse di Federico Lucia ai microfoni di Striscia, è il turno di Morgan, che è tornato immediatamente sull’argomento con un vocale nel gruppo della conferenza stampa.

Morgan, la replica a Fedez dopo le accuse

Quella di Marco Castoldi – in arte Morgan – è una vera e propria battaglia. Al centro di tutto? La verità, ovvero cosa è successo davvero a X Factor, al di là degli accadimenti in Live. D’altra parte, Fedez, nel corso della consegna del Tapiro d’Oro da parte di Striscia, ha avanzato diverse accuse: “Morgan ha detto cose gravi e io l’ho avvisato: se non smentisce, l’unico luogo che ho per far emergere la verità è un’aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto. Non l’ho toccato, non ho tirato pugni, non ho inveito contro di lui. Semmai è successo il contrario”.

L’ex giudice, che è stato allontanato con effetto immediato da X Factor, ha replicato subito alle parole di Fedez, sul gruppo WhatsApp con giornalisti, conoscenti e amici. Un vocale istantaneo, riporta Il Fatto Quotidiano, che poi è stato cancellato in prima battuta e successivamente rifatto.

“Adesso dovrò rispondere a questa accusa di Fedez. Basta con questa ipocrisia. Hai fatto la tua scenata, l’hai fatta veramente, ci sono testimoni, c’è un testo scritto, ho sentito con le mie orecchie, sono andato via scappando con la mia bambina da soli, siamo andati a casa spaventati perché tu stavi facendo l’uragano dicendo cose tremende. Hai fatto uno show tremendo dietro le quinte e lo sappiamo tutti che davanti sei in un modo e dietro in un altro“.

Morgan: “Sono io che dovrei denunciarti”

Quanto accaduto a X Factor è diventato ormai un caso mediatico. C’è, però, una grande incognita, riallacciandoci a quanto ha affermato Fedez a Striscia la Notizia. “Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere”. Tuttavia, sulla base delle informazioni riportate da Sky, non ci sarebbero altre immagini tenute nascoste. Quello che sappiamo è che nel corso del Live stasera 23 novembre 2023 dovrebbe essere mandato in onda un video inedito.

D’altra parte, invece, Morgan ha fatto sapere di non avere intenzione di denunciare Fedez. “Sono io che ti dovrei denunciare, ma non lo faccio perché sono una persona che crede nella civiltà e non nella guerra, nel sopruso, nella prevaricazione. Sei un ragazzo giovane, cerca di smorzare i toni. Hai fatto la tua scenata, non lo faccio, non ti denuncio, ma tu stai tranquillo”. In ogni caso, non si placano nemmeno le lamentele dei fan dello show, che accusano Sky di aver mandato via l’unico giudice competente, di aver cacciato “Morgan perché fa Morgan”. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi, consci che a farne le spese, alla fine, sono proprio i concorrenti del talent, soppiantati dalle dinamiche tra i giudici.