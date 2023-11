Fonte: IPA X Factor 2023, le pagelle del primo live: dalla furia di Morgan al “dissing” su Annalisa

Morgan licenziato in tronco da X Factor. L’indiscrezione, che è ben presto diventata una notizia, ha diviso il pubblico soprattutto perché è arrivata a sole due puntate dalla fine. E, ora che il suo allontanamento si è concretizzato, Marco Castoldi ha scelto di parlare apertamente e di accusare Fedez, suo ex collega al banco dei giudici, e che – a suo dire – sarebbe stato violento verbalmente.

Le parole di Morgan su Fedez dopo X Factor

“Dopo l’ultimo live, ho chiesto scusa a Fedez via messaggio, nonostante lui sia stato molto violento nei miei confronti, dicendo cose terribili davanti alle telecamere dopo la puntata. Ero nel camerino, ha bestemmiato contro di me davanti a mia figlia di tre anni che mi chiedeva: “Papà perché ce l’ha con te?”. Gridava e bestemmiava e diceva: o lui o io, dovete cacciarlo“, ha raccontato Morgan nel corso della conferenza stampa che ha tenuto su WhatsApp e nella quale si è riferito alla puntata dei Live del 14 novembre, quella in cui sono stati fatti riferimenti al delicato tema della salute mentale.

Morgan si era già scusato con Fedez in un video condiviso sul suo profilo Instagram, nel quale si era rivolto direttamente a Federico Lucia: “Ho sempre pensato Fedez fosse un ragazzo intelligente, con un buon vocabolario, con cui si riuscisse ad avere a che fare, sinceramente. Ultimamente ha avuto anche questa malattia di cui mi è dispiaciuto molto, sono stato molto vicino a lui per quanto possibile, consolandolo con parole e musica, provando a dargli forza per rimettersi”.

E ancora: “Fedez non è un mio nemico, lui ha fatto la scenata, una scenata pazzesca, incredibile, ma chi se ne frega. Il problema non è quello”. Stando alle prime notizie che sono circolate, sembra che il posto di Morgan non sarà sostituito e che si prosegua fino alla finale con tre giudici quindi con Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e proprio Fedez.

Chi ha licenziato Morgan

Marco Castoldi ha inoltre parlato di chi potrebbe aver deciso per il suo allontanamento dal programma, in cui era tornato dopo – pare – un lungo corteggiamento da parte della produzione: “Non so chi abbia voluto la mia testa. So che ho sentito parecchia inimicizia lì dentro, che non ho sentito rispetto nei miei confronti, che mi si voleva male, che mi si volesse sfavorire sotto ogni punto di vista, dato che quando prendo la parola normalmente riesco a far valere le mie ragioni, si provava a farmi parlare il meno possibile”.

“Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice – si legge nel comunicato con il quale il talent show ha annunciato il licenziamento di Marco Castoldi – Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni”.

E ancora: “È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco”. Un altro addio, per lui, che col tempo è diventato un vero e proprio fenomeno dell’abbandono preventivo.