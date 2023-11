Fonte: IPA X Factor 2023, le pagelle del primo live: dalla furia di Morgan al “dissing” su Annalisa

I Live di X Factor sarebbero la stessa cosa senza gli interventi di Morgan? Mentre fan e detrattori si interrogano sulla questione dopo la puntata del talent show andata in onda giovedì 16 novembre, che ha scatenato malumori, critiche e feroci accuse, l’ex frontman dei Bluevertigo decide di dare la sua versione dei fatti. Morgan ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto che hanno tutta l’aria di essere un attacco e una prospettiva su quanto accaduto. Una condivisione curiosa sulle dinamiche della giuria, della conduzione e del pubblico dietro i cantanti in gara. Al centro del post alcune foto “inedite” (si fa per dire) dei Live. Morgan infatti ripropone alcune scene della caccia al leone da parte di un gruppo di iene, che, in branco, lo circondano, sfiancano e uccidono. Una metafora piuttosto chiara se vista con gli occhi del cantante, ma che risulta ancora più completa grazie alle parole che l’accompagnano.

Morgan, la sua versione dei fatti sui Live di X Factor

Morgan nei giorni dopo l’ultimo Live di X Factor è stato sicuramente (in negativo) al centro delle discussioni sull’amato talent. Tra chi lo difende e chi lo attacca ad aver ragione è solo chi evidenzia come a passare in secondo piano per tutta la durata della puntata siano state proprio le esibizioni dei talentuosi concorrenti. Ciò non ci stupisce del tutto: la giuria composta da Fedez, Ambra Angiolini, Morgan e Dargen D’Amico è seduta davanti al palco per commentare e scontrarsi. Ma siamo sicuri che i continui battibecchi, le furiose liti fuorionda virali sui social, le pessime battute sulla salute mentale (seguite poi dalle solite scuse) e le ironiche frecciatine contribuiscano a rendere il programma qualitativamente appagante?

Certo è che Morgan ha una sua visione di come vadano le cose nel programma e l’ha espressa attraverso il suo account Instagram condividendo alcune foto dal valore metaforico. Nelle immagini si vede un branco di iene che insegue e circonda un bellissimo leone. Slide dopo slide queste lo spingono, lo stancano e, infine, ne mangiano le carni. “Immagini dall’ultimo live di xfactor”, commenta Morgan appena sotto, togliendo ogni dubbio sul riferimento implicito.

E poi: “Siamo così sicuri che la distinzione tra l’uomo e l’animale risieda nel saper fare la rappresentazione di sé, ovvero l’arte? Perché a giudicare da queste immagini che ben ci descrivono la modalità con cui avvengono le puntate del live di xfactor pare che l’appartenenza allo stesso regno di creature viventi sia più profonda di quanto si creda. Sarebbe molto utile studiare gli animali selvaggi dal punto di vista della facoltà di produrre arte, cosa che non si fa, invece, perché si da per scontato che non ne siano capaci, saltando così a piè pari alla pretesa di farla imparare alla intelligenza artificiale, prima di dedicarsi a individuarla nelle innumerevoli specie animali. Credo si capirebbe la connessione tra le iene che attaccano il leone in branco e i comportamenti umani che sono messi in scena e diffusi nei programmi televisivi, dove la furia dei più viene scagliata contro un solo individuo per via della sua virtuosità“.

Gli attacchi a Morgan (e le sue risposte) dopo il Live di X Factor

Chiaramente il cantante non fa nomi e cognomi, ma i riferimenti sono chiari. Inoltre, anche lui si rende conto che a essere prevalentemente penalizzati sono stati due dei suoi cantanti in gara: Selmi e Sickteens, eliminati dal programma. Certo, il cantante ha il suo piglio, che spesso sfocia in sfuriate “spocchiose” e irate contro chi gli capita a tiro ed è difficile credere che venga attaccato solo per la sua virtuosità.

Questo soprattutto dopo che si è reso protagonista di alcuni episodi di dubbio gusto come la frecciata alla conduttrice Francesca Michielin su Ivan Graziani (gaffe diventata virale e per la quale lei stessa ha chiesto scusa a inizio puntata) o la pessima battuta sulla depressione del compagno di giuria, Fedez.