“Che tempo che fa”, Fedez in lacrime da Fazio: “Ho paura”. La malattia e il dolore

Il cantante si è raccontato su Nove: "Non sono ancora migliorato come persona. Ho avuto problemi di salute mentale"

Toccante intervista di Fedez a Che tempo che fa. Il rapper è stato ospite di Fabio Fazio su Nove per parlare delle sue condizioni di salute e dell’importanza di salvaguardare la salute mentale. Il 34enne è reduce da un ricovero dovuto ad un’emorragia interna che lo ha costretto prima ad un ricovero e poi ad un intervento chirurgico.

La malattia di Fedez: l’intervista a “Che tempo che fa”

“La malattia mi ha fatto capire l’importanza del tempo. E l’importanza della salute mentale: è una vera e propria emergenza”, ha raccontato Fedez a Che tempo che fa. “Dopo l’ultimo episodio la paura è tornata. Non mi aspettavo in così poco tempo di rischiare la vita nuovamente”, ha aggiunto il marito di Chiara Ferragni. “Dopo l’ultimo ricovero ho capito che è necessario raccontare il più possibile, accendere un faro: ci sono milioni di ragazzi che soffrono di questi problemi, c’è un bisogno di psicologi molto alto: il governo non deve tagliare i fondi, anzi li deve aumentare”, ha fatto sapere Federico Lucia.

Commozione poi quando Fabio Fazio ha menzionato Gianluca Vialli, scomparso lo scorso gennaio all’età di 58 anni dopo aver lottato invano contro un tumore al pancreas. “Dopo la malattia ho avuto altri problemi legati alla salute mentale. Non sono ancora migliorato come persona. Io quando ho scoperto di avere il tumore ho cercato esperienze umane per capire a cosa andavo incontro. Trovai un’intervista di Gianluca, ho avuto la fortuna tramite amici in comune di entrare in contatto con lui. Ci siamo sentiti al telefono, non ci siamo mai visti di persona. Nonostante i suoi problemi dava conforto a me e questo la dice lunga sulla sua persona”, ha raccontato Fedez a Che tempo che fa.

A Che tempo che fa Fedez ha inoltre confessato che la moglie Chiara Ferragni “mi ha insegnato che a volte è meglio tacere e non rispondere alle provocazioni”. In barbe ai continui gossip di crisi, i Ferragnez sono più uniti e complici che mai e presto traslocheranno in una nuova lussuosa casa di Milano.

Fedez a “Che tempo che fa”: le parole prima dell’intervista con Fabio Fazio

Prima della sua intervista a Che tempo che fa con Fabio Fazio, Fedez aveva fornito ai suoi follower delle anticipazioni importanti. “Sarà un’intervista su un tema per me abbastanza importante – aveva spiegato su Instagram – e su cose di cui francamente non ho mai parlato in pubblico. Infatti sono parecchio agitato“. Il rapper aveva precisato: “Voglio fare una premessa, mettere le mani davanti. È possibile che durante l’intervista, quando parlo di cose che mi sono successe, mi parte il balbettio“. Dunque “se mi vedete balbettare non vi preoccupate, sto bene. Parlare di certe cose rievoca, mi fa parlare a scatti. Però è tutto normale”.

Perché Fedez balbetta: cosa è successo al rapper

Non è la prima volta che Fedez parla del suo problema delle balbuzie. Qualche tempo fa il marito di Chiara Ferragni aveva confidato di aver curato i suoi problemi di salute mentale con diversi psicofarmaci. Uno di questi gli aveva dato effetti collaterali importanti tra i quali “tic nervosi che mi hanno impedito di parlare in maniera libera”.

Non solo: Federico Lucia aveva smesso di assumere il farmaco in maniera improvvisa e non graduale, causando così l’effetto rebound. “Questo oltre a darmi un annebbiamento cognitivo mi ha dato spasmi alle gambe che mi hanno impedito di camminare, provocandomi una forte nausea che mi ha fatto perdere 4 chili in cinque giorni”.