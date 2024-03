Fonte: IPA Fedez ringrazia pubblicamente il chirurgo che gli ha salvato la vita

Fedez ha deciso di ringraziare pubblicamente chi gli è stato vicino nel momento più difficile, quello della diagnosi di tumore al pancreas e il successivo periodo segnato da intervento e convalescenza. Ma no, stavolta la storia pubblicata su Instagram non ha a che vedere con la moglie Chiara Ferragni, attualmente a New York. Il rapper ha voluto omaggiare il chirurgo Massimo Falconi, che lo ha seguito durante questo percorso, in seguito alla sua intervista rilasciata al settimanale Oggi nella quale lo ha elogiato ma anche “bacchettato” per aver infranto un patto.

Fedez, le parole per il chirurgo che gli ha salvato la vita

Che non sia un periodo semplice per Fedez è sotto gli occhi di tutti. In verità non si parla altro ormai da settimane: per Fedez e la moglie Chiara Ferragni il 2024 si è aperto all’insegna della crisi più totale, cominciando dai guai finanziari dell’imprenditrice digitale (basti citare il caso Balocco) per finire alla momentanea separazione della coppia, dovuta a una crisi profonda.

Forse è proprio in momenti come questi che non si può fare a meno di guardarsi indietro, ripensando a quanto ci è accaduto in passato. Altrettanti momenti difficili, per certi versi anche di più. Nel caso del rapper inevitabilmente il pensiero va alla malattia, a quel tumore al pancreas diagnosticato in seguito a un controllo medico, forma rara della malattia che lo ha costretto al ricovero nel marzo 2022 e a un intervento che, per fortuna, gli ha salvato la vita.

Intervento che è stato possibile grazie a Massimo Falconi, il chirurgo che lo ha seguito sin dall’inizio e il cui nome ormai associamo agli aggiornamenti che venivano rilasciati in merito alle condizioni di salute di Fedez. A distanza di tutto questo tempo, il rapper ha voluto rendergli omaggio con una storia su Instagram, dopo aver letto l’intervista che Falconi ha rilasciato al settimanale Oggi.

“Su Oggi è uscita un’intervista del professore Falconi, che è il prof. che mi ha letteralmente salvato la vita – ha spiegato nel breve video -. Ci tenevo a ringraziarlo perché, non so, è difficile da spiegare. È la persona a cui devo la vita. Volevo ringraziarlo pubblicamente. Ti voglio bene”. Parole che fanno eco a quanto scritto nella stessa storia: “La persona a cui devo la vita. Mi è stato vicino della diagnosi del tumore fino a tutta la convalescenza. Nulla è scontato in momenti come questi“.

Fedez e il “patto” infranto

Il professor Massimo Falconi, direttore del Pancreas Translational and Clinical Research Center dell’Ospedale San Raffaele di Milano. ha dipinto un quadro più che positivo del rapper, che ha ben conosciuto durante quel periodo segnato dalla malattia protrattosi per diversi mesi. Nell’intervista lo ha definito “esemplare”, “complice”, “motivato”, anche “fortunato” vista l’entità del problema di salute che lo ha colpito, ma dal quale per fortuna è uscito indenne, strascichi psicologici a parte.

Tutti ricordano gli scatti che hanno fatto capolino sul profilo Instagram del rapper subito dopo l’intervento al pancreas e su questo punto, anche a distanza di mesi, il chirurgo non ha potuto fare a meno di “bacchettarlo”: “Avevamo stretto un patto: silenzio assoluto per 15 giorni, finché non fosse giunto l’esito dell’esame istologico. Lui lo ha mantenuto per 48 ore. Poi si è fotografato da solo e ha postato tutto su Instagram”.

Il patto è stato infranto a vantaggio della voglia irrefrenabile di raccontarsi sui social. Caratteristica insita nella coppia formata con Chiara Ferragni, attualmente in crisi. Da quando stanno affrontando la momentanea separazione (lei si trova a New York mentre Fedez è rimasto in Italia), i “movimenti social” sono cambiati radicalmente, con lunghi periodi di pausa e silenzio. Quando il rapper si è operato la situazione era tutt’altra, come ha ricordato lo stesso Falconi: “Chiara Ferragni è stata presente nella maniera giusta, lo incoraggiava. C’era un’empatia non formale fra loro. (…) Erano, anzi sono, una bella coppia. Spero che dopo questa crisi possano ritrovarsi più uniti di prima”.