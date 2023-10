Lo stato di salute di Fedez è in lento miglioramento. C’è infatti cauto ottimismo sulle sue condizioni, di cui ora parlano i genitori Franco e Tatiana (al secolo Annamaria), che non hanno mai lasciato il suo capezzale. Con loro c’è anche Chiara Ferragni, che si è precipitata a Milano da Parigi per stare al suo fianco, e oggi più che mai il rapper ha bisogno di avere intorno i suoi affetti. L’emorragia interna si è già risolta con un’operazione d’urgenza e una serie di trasfusioni che hanno ristabilito i valori dell’emoglobina, ma un nuovo episodio l’avrebbe costretto a tornare in sala operatoria e prolungare il suo ricovero al Fatebenefratelli di Milano. E, adesso, tutti fanno davvero il tifo per lui.

Le dichiarazioni di Franco e Tatiana Lucia, i genitori di Fedez

“Dobbiamo essere forti per lui”, ha dichiarato Franco Lucia a La Stampa, che parla per la prima volta in questi giorni così difficili per la sua famiglia. Più cauta invece sua mamma, Annamaria Berrinzaghi detta Tatiana, che si è limitata a rivelare che Fedez “sta così così”. La ricaduta, davvero, non ci voleva. Le sue condizioni stavano migliorando e si sperava in un rapido ritorno a casa. Così aveva promesso il suo chirurgo, il Professor Massimo Falconi, in costante contatto con lui e con lo staff medico che lo stava seguendo.

Il medico che l’ha operato nel 2022 aveva inoltre assicurato che il problema si sarebbe risolto entro 6 settimane e che il ricovero non sarebbe durato più di 4 giorni, previsione che è però stata ribaltata dal nuovo sanguinamento che ha costretto a un’altra sutura. Per il momento, sui suoi social e su quelli di Chiara Ferragni vige il più rigoroso silenzio. E, com’è accaduto nel 2022 per l‘operazione al pancreas, lei è costantemente con lui.

Il ricovero per emorragia interna e la ricaduta

Fedez si trova ricoverato nel reparto solventi del Fatebenefratelli a seguito di un’emorragia interna che ha richiesto un intervento d’urgenza e diverse trasfusioni. Con lui, Chiara Ferragni e i suoi genitori che stanno assistendo al suo miglioramento assicurato anche dal suo chirurgo – Massimo Falconi – tra i primi a parlare dopo la corsa in ospedale che aveva fatto temere il peggio.

“Lui è giovane e queste di solito sono degenze di una settimana. Conoscendolo, tenderà a scalpitare e nel giro di quattro giorni o una settimana sarà dimesso”, aveva detto all’indomani dall’emergenza, ma aveva inoltre spiegato che il disturbo sarebbe potuto ritornare. Questo sarebbe accaduto nella giornata di lunedì 2 ottobre, nella quale Federico Lucia è stato nuovamente portato in sala operatoria per risolvere un ulteriore sanguinamento che ha richiesto un’altra sutura.

“Lui ha un piccolo moncone di duodeno dove si è sviluppata l’ulcera ma poteva succedere a qualsiasi persona”, aveva spiegato Massimo Falconi, ma ora il quadro clinico sembra essere cambiato. Ora, per Fedez, è il momento di essere forte. La sua famiglia, che non l’ha mai abbandonato, sta tenendo duro e spera di vederlo presto nuovamente in piedi e insieme ai suoi piccoli Leone e Vittoria. E non può mollare.