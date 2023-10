“Sta un po’ meglio, grazie. Dobbiamo essere forti per lui”: sono le parole di Franco Lucia, il padre di Fedez, intercettato fuori dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove il rapper è ricoverato da qualche giorno, dall’agenzia di stampa Agtw. Simile e ugualmente concisa la dichiarazione della madre Annamaria Berrinzaghi che, secondo quanto riportato da La Stampa, ha affermato: “Sta un po’ meglio. Così così”. La situazione è ancora critica, ma per Fedez arriva la speranza di una pronta ripresa.

Chi è Franco Lucia, il padre di Fedez

Franco Lucia, il padre di Federico Lucia in arte Fedez, è nato in Lombardia nel 1960. Giovanissimo si è sposato con Annamaria Berrinzaghi, unione ancora oggi salda il cui frutto è proprio il famoso rapper. Una famiglia unita, ma non perfetta: “Abbiamo cominciato ad andare in albergo grazie al mio lavoro, prima solo campeggio. I guadagni dei primi due anni li ho usati per pagare i debiti che avevamo” ha raccontato Fedez.

Franco Lucia nel corso della sua vita si è barcamenato tra professioni differenti, passando dal lavoro in gioielleria come orafo a fare il magazziniere. La fama del figlio, però, gli ha permesso di dedicarsi a piena alla sua grande passione, la cucina, trasformandola in un vero lavoro. Il papà di Fedez oggi è un affermato food influencer.

Fonte: Getty Images

I suoi canali social – su Instagram e TikTok – dal nome Real Franco Lucia, contano quasi 200mila follower. A conquistare i fan è la spontaneità del nonno cuoco provetto, che condivide con simpatia ricette semplici e caserecce: dal gateaux di tonno e patate al goloso salame di cioccolato. Tutte prima rigorosamente assaggiate dai piccoli Leone e Vittoria.

Fedez, gli aggiornamenti dall’ospedale

Secondo indiscrezioni trapelate nelle ore precedenti, Fedez sarebbe dovuto essere dimesso ieri dall’ospedale, ma a causa di una nuova perdita di sangue da un’ulcera che, nella notte tra sabato e domenica, ha riportato il 33enne in sala operatoria, dovrà restare in ospedale almeno fino alla prossima settimana. Eppure, riporta Ansa, le condizioni di salute del rapper sono in leggero miglioramento.

I livelli di emoglobina sono in recupero, grazie alle tre trasfusioni avvenute dopo il sanguinamento di domenica scorsa, a causa del quale i medici avevano dovuto procedere con una gastroscopia d’urgenza. La situazione resta delicata e Federico Lucia è costantemente monitorato attraverso il controllo dell’emocromo presso il reparto di chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è stato ricoverato a seguito di due emorragie dovute a ulcere intestinali.

Le speranze di una pronta ripresa

“È un ragazzo giovane e sano, quindi io credo che i colleghi lo terranno in ospedale 3-4 giorni per essere sicuri ci sia una stabilità dell’emocromo e dei parametri vitali, poi potrebbe essere dimesso”, il messaggio di speranza arriva dal professore Massimo Falconi, il chirurgo che operò Fedez nel marzo del 2022 per un tumore al pancreas.

Per quel che riguarda il collegamento con le recenti ulcere e il tumore, Falconi aveva affermato: “Ci può essere una fragilità più o meno importante, ma non osserviamo mai questo tipo di manifestazioni, soprattutto a una distanza di tempo così significativa dall’intervento chirurgico”. Le cause, dunque, potrebbero essere diverse: “Credo possa essere ricondotto o una secrezione acida gastrica più importante rispetto al normale, oppure a una condizione di stress, o ancora all’assunzione di farmaci senza una protezione gastrica”.

Rispettiamo il silenzio della famiglia

I fan del rapper sono in apprensione e ricevere aggiornamenti dalle persone a lui più vicine è per loro importante. In questo momento così delicato per tutti, però, sarebbe giusto rispettare la volontà di privacy della famiglia. La moglie Chiara Ferragni non ha rilasciato alcuna dichiarazione, e lo stesso riserbo è mantenuto dalle sorelle Valentina e Francesca. Non sono previsti neppure comunicati stampa o informazioni mediche.

I profili social dell’influencer sono fermi da un paio di giorni – da quando Chiara Ferragni è rientrata a Milano dalla Settimana della Moda di Parigi in seguito al ricovero del marito, e ciò ha destato molta preoccupazione da parte dei follower. Ma è comprensibile che, nonostante la notizia del ricovero sia di dominio pubblico, la famiglia preferisca stare accanto a Fedez, sottraendo tempo alla solita massiccia presenza sul web. Francesca Ferragni si sta occupando di Paloma, il cucciolo di golden retriver recentemente adottato dalla coppia. I piccoli Leone e Vittoria sono accuditi dai nonni, mentre Valentina ha rinunciato a ogni impegno lavorativo per restare a disposizione della sorella e del cognato.