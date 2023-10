Fedez, ancora ricoverato: come sta il rapper dopo l’operazione

Grande interesse mediatico e, ovviamente, preoccupazione per le condizioni di Fedez. Il cantante è ricoverato da alcuni giorni presso il Fatebenefratelli di Milano, dove riceve cure per guarire da un’ulcera gastrica. Ha seriamente rischiato di morire, come ha lui stesso spiegato sui social. La sua condizione lo ha infatti portato a subire un’emorragia interna. Ecco come sta oggi il marito di Chiara Ferragni, che è rapidamente tornata in Italia, abbandonando i propri impegni di lavoro, per sostenerlo e prendersi cura di lui.

Le condizioni di Fedez

Gli ultimi anni non sono stati di certo facili per Fedez. Le sue condizioni di salute sono state più volte messe a durissima prova, così come la sua tenuta psicologica. Nello speciale dedicato al Festival di Sanremo della serie docureality Ferragnez, si vede il cantante scusarsi con sua moglie per l’atteggiamento avuto nella serata finale dell’Ariston. Al tempo stesso, però, non controlla le lacrime nel ripensare a quanto vissuto, e che sta provando a lasciarsi alle spalle.

Ricordiamo come un anno e mezzo fa il dottor Massimo Falconi operò Fedez per rimuovere un tumore al pancreas. Oggi il medico è tornato a parlare, dicendo la sua in merito a quanto sta accadendo. Le due condizioni sono connesse in qualche modo. Ciò che il giudice di X-Factor sta vivendo è una conseguenza rara dell’intervento pregresso subito. Interpellato dal Corriere della Sera, Falconi si è così espresso: “Si tratta di un’ulcerazione che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi abbiamo cucito e suturato”.

Il suo parere è però generalmente positivo. Al di là dell’enorme rischio corso a causa dell’emorragia interna, oggi lo stato di salute del cantante non pare destare particolari preoccupazioni. Falconi ha infatti spiegato come in genere il ricovero duri pochi giorni, per poi veder guarire l’ulcera nell’arco di un mese. La cosa più importante da fare per Fedez ora è rispettare le prescrizioni farmacologiche alla lettera, una volta a casa, rientrando in un preciso regime alimentare per evitare ricadute.

Nuova emergenza: Fedez in sala operatoria

Il parere positivo di Falconi si è scontrato con la realtà dei fatti, almeno in parte. L’analisi medica è di certo corretta, ovviamente, ma lo stato di salute di Fedez pare oggi più complesso del previsto. Fedez è ancora ricoverato, nonostante siano trascorsi alcuni giorni. Il motivo, rivela il Corriere della Sera, è che l’artista ha avuto bisogno di una nuova operazione chirurgica. Al Fatebenefratelli di Milano hanno fronteggiato un nuovo episodio di sanguinamento, che lo ha costretto a un’ulteriore sutura ma soprattutto a un’altra trasfusione.

Intanto, più passano i giorni, più dettagli emergono in merito al drammatico giorno in cui Fedez è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso. Non tutti sanno che le cose sarebbero potute andare molto peggio. Il cantante ha infatti corso il serio rischio d’avere un’emorragia in aereo. Era infatti in programma un volo per Los Angeles, sul quale ovviamente non ha mai messo piede. Tutto è accaduto alla vigilia della partenza, accusando un malore e forti dolori addominali, tali da chiamare il 118. I medici hanno rapidamente capito la gravità della situazione e, dopo delle analisi, hanno rilevato due ulcere gastriche e una grave emorragia interna.

Giovedì scorso, dopo il ricovero, il marito di Chiara Ferragni ha chiamato il San Raffaele, dov’era stato operato per il tumore, spiegando l’accaduto. Ha chiesto così consiglio, per capire il giusto percorso da seguire. È stato in questo rassicurato dal dottor Falconi: “Sapendo che i colleghi sono molto bravi, gli abbiamo detto di stare tranquillo e mi pare sia andato tutto bene”. Considerando gli ultimi aggiornamenti sulla seconda operazione subita, i prossimi accertamenti saranno di cruciale importanza. Determineranno infatti il tempo che l’artista dovrà ancora trascorrere in ospedale sotto osservazione. Dinanzi a questa incertezza, appaiono di certo di minore importanza le polemiche sulla sua mancata partecipazione a Belve. Intanto c’è però chi si chiede cosa accadrà con X-Factor. Il primo live è in programma per il 26 ottobre e, considerando quanto manchi ad allora, c’è da essere quasi certi della sua presenza al bancone dei giudici.