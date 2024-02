Chiara Ferragni da Fazio, Codacons diffida Che tempo che fa: “Pronti al sequestro”

Il Codacons ancora una volta contro Chiara Ferragni. L’associazione dei consumatori non ha gradito la notizia dell’ospitata dell’imprenditrice digitale da Fabio Fazio a Che tempo che fa, in onda su Nove il prossimo 3 marzo. Per l’influencer si tratterà della prima intervista dopo lo scandalo del pandoro e la presunta rottura dal marito Fedez. Un invito inaccettabile per alcuni in virtù anche dell’inchiesta per truffa aggravata che vede coinvolta The Blonde Salad.

Perché il Codacons non vuole l’intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio

“Il Codacons è pronto a chiedere il sequestro della trasmissione Che tempo che fa se non sarà annullata l’ospitata di Chiara Ferragni prevista per il prossimo 3 marzo”, fa sapere l’Associazione a difesa dei consumatori in una nota. “Appare di per se inaccettabile che una rete televisiva dia enorme spazio ad un soggetto sotto indagine da parte della magistratura per reati gravissimi contro i cittadini, un vero e proprio insulto da parte di Fabio Fazio e Nove agli italiani”.

Poi continua: “Ma la cosa più grave è che la Ferragni potrebbe parlare da Fazio del caso del pandoro Balocco senza alcun contraddittorio, riportando solo il suo punto di vista sulla vicenda a discapito dei telespettatori che da casa vedranno il programma. Una offesa anche verso il lavoro dei magistrati milanesi che stanno svolgendo indagini complesse e delicatissime, e proprio nel rispetto del ruolo della magistratura Fazio avrebbe dovuto astenersi dall’ invitare l’influencer in trasmissione”.

Il Codacons ha dunque puntualizzato: “Per tale motivo il Codacons presenta oggi una formale diffida alla rete televisiva Nove e a Discovery Italia chiedendo di annullare l’ospitata di Chiara Ferragni se non sarà previsto un equilibrato contradditorio con l’influencer sul caso del pandoro-gate. Se la rete non accoglierà la nostra richiesta, siamo pronti ad un ricorso d’urgenza per chiedere il sequestro della trasmissione”.

Per ora nessuna replica da parte di Fabio Fazio, che ha annunciato l’arrivo di Chiara Ferragni nel suo salotto tramite gli account social di Che tempo che fa. Anche i Ferragnez si sono trincerati dietro un assordante silenzio dopo la notizia di una loro rottura arrivata tramite Dagospia.

Qualche settimana fa la Ferragni – insieme a Balocco – ha deciso di recente di impugnare il provvedimento dell’Antitrust facendo ricorso al Tar del Lazio. Le due società sono determinate a dimostrare di avere operato correttamente e confidano nel fatto che il provvedimento verrà annullato.

Perché Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero lasciati

Al momento non ci sono né conferme né smentite ma stando alle ultime indiscrezioni il rapporto tra Chiara Ferragni e Fedez sarebbe entrato in crisi da tempo. Almeno da un anno, da quando il rapper ha dato scandalo al Festival di Sanremo – dove la moglie era co-conduttrice di Amadeus – con il suo siparietto bollente con Rosa Chemical.

Il tumore del cantante avrebbe riavvicinato la coppia ma i problemi giudiziari della Ferry avrebbero allontanamento definitivamente i due. Pare che Chiara non abbia ricevuto dal marito il supporto che si aspettava e così l’artista avrebbe lasciato la casa che fino a pochi giorni fa condivideva con la Ferragni e i figli Leone e Vittoria.