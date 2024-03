Chiara Ferragni a poche ore dal ritorno in tv: “Tremo di paura e piango”

Fonte: IPA Chiara Ferragni

È conto alla rovescia per l’attesa intervista che Chiara Ferragni concederà a Fabio Fazio nel corso della trasmissione Che tempo che fa. Un confronto in cui l’influencer parlerà quasi certamente del caso Balocco, che la vede indagata per truffa aggravata, e della presunta crisi con suo marito Fedez. Si tratta quindi di un’occasione importante per risollevare l’immagine e la carriera dell’imprenditrice digitale, che a poche ore dal ritorno sul piccolo schermo ha deciso di mostrare (ancora una volta) il suo lato più fragile sui social: “Tremo di paura e piango. Ma va bene così” ha confidato ai suoi follower.

Lo sfogo di Chiara Ferragni sui social

Chiara Ferragni non sta affrontando un momento facile: negli ultimi mesi, infatti, la sua vita è stata a dir poco stravolta. Prima, lo scandalo Balocco, che l’ha vista multata per pratica commerciale scorretta e indagata per truffa aggravata ; poi, la presunta crisi con Fedez, che avrebbe lasciato il tetto coniugale. Un vero e proprio uragano di eventi, che l’imprenditrice digitale ha affrontato trincerandosi dietro un rigoroso silenzio e, soprattutto, lontano dai riflettori.

L’esilio volontario sarà tuttavia interrotto tra qualche ora, quando Chiara parteciperà alla trasmissione Che tempo che fa. Un ritorno alla ribalta vissuto con grande ansia, come ha rivelato la stessa Ferragni in una serie di Instagram stories: “Non è un momento facile sotto nessun punto di vista. Tremo di paura, piango e va bene anche cosi, perché sono io e sono vera. Sono a dir poco agitata per stasera. Mandatemi tutte le vostre good vibes” spiega l’influencer.

Fonte: IPA

“Grazie per tutti i messaggi. Probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente, balbetterò. Ma sono agitata ed è giusto e normale anche così. E se stasera non sarò ‘perfetta’ come cerco sempre di essere, amen. La perfezione è un’illusione. Voglio essere me stessa, con tutte le mie fragilità” spiega nella stories successiva l’influencer, che rivendica il suo diritto ad essere fragile.

Il momento difficile di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sarà ospite di Fabio Fazio il 3 marzo nel corso della trasmissione Che tempo che fa, in onda su Nove alle 19.30. Una presenza, quella dell’imprenditrice digitale, contestata anche dal Codacons, che aveva presentato un ricorso (poi respinto) al Tar del Lazio. Invece, a pochi mesi dal pandoro-gate e nel pieno di una crisi matrimoniale (vera o presunta), l’influencer tornerà in tv per parlare a cuore aperto degli eventi che hanno irrimediabilmente cambiato il corso della sua vita.

Se Chiara aveva già spiegato al Corriere della Sera tutti i dettagli della campagna commerciale effettuata per Balocco, non si è invece mai esposta sulla possibile separazione da suo marito Fedez. Intervistata da Pomeriggio 5, si era limitata a rispondere a quanti la accusavano di aver “inventato” la crisi per distogliere l’attenzione dai suoi guai giudiziari: “Niente è finto. Non è un’exit strategy ed è anche abbastanza offensivo che le persone pensino questo”. In una precedente occasione, invece, la Ferragni aveva ribadito che la cosa più importante per lei, al momento, è proteggere la sua famiglia e i suoi bambini.