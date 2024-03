Chiara Ferragni è ancora nell’occhio del ciclone. L’imprenditrice digitale, infatti, dopo il devastante scandalo derivato dalla promozione dell’edizione speciale del pandoro Balocco, firmato con il suo nome, è entrata in un’altra crisi, ancora più importante, quella del suo matrimonio da favola con Fedez.

Dopo settimane di indiscrezioni, il momento difficile tra i due sembra ormai una certezza, vista anche l’ultima conferma, arrivata dalla stessa Chiara Ferragni nel corso di un’intervento recente a Pomeriggio 5. Nella puntata del 29 febbraio 2024, infatti, l’imprenditrice è stata raggiunta dall’inviato della trasmissione televisiva Michel Dessì. Rispondendo alle domande del giornalista, Chiara Ferragni ha implicitamente confermato la rottura con il marito.

Chiara Ferragni, le parole sulla separazione da Fedez

Chiara Ferragni e Fedez starebbero vivendo un periodo complicato. L’imprenditrice digitale e il rapper, infatti, avrebbero separato le loro strade, dopo anni di matrimonio e due figli. Secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, infatti, il cantante avrebbe lasciato la casa coniugale e sarebbe tornato a vivere in quella che condivideva con la sua ex fidanzata.

L’inviato di Pomeriggio 5, il 29 febbraio 2024, ha provato a ottenere delle dichiarazioni sul caso dalla diretta interessata. In particolare, Michel Dessì ha chiesto all’imprenditrice digitale conto sulle voci che vogliono la sua separazione dal cantante come qualcosa di finto, organizzato solo per distrarre l’attenzione pubblica dai suoi guai giudiziari. A domanda diretta, Chiara Ferragni ha replicato in modo molto preciso: “Non è finto niente. Dai, ciao ragazzi”. Così facendo, però, ha confermato nei fatti la separazione, almeno momentanea, dal marito.

Chiara Ferragni, a inizio dicembre, è stata multata dall’Antitrust per la promozione del pandoro Balocco da lei firmato e delle attività benefiche collegate al prodotto dolciario. In seguito la questione è stata indagata anche per truffa, insieme ad altre pratiche commerciali portate avanti dall’imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni smentisce la exit strategy

Chiara Ferragni, rispondendo alle domande dell’inviato di Pomeriggio 5, ha implicitamente confermato la rottura con Fedez, visto che ai microfoni della trasmissione televisiva ha affermato che la separazione tra di loro non è nulla di finto. Approfondendo ulteriormente la questione con il giornalista, l’influencer ha dichiarato che la crisi matrimoniale non è un‘exit strategy e l’ipotesi stessa la offende: “No, non è un’exit strategy ed è anche abbastanza offensivo che le persone pensino questo”.

Chiara Ferragni, però, si è aperta ulteriormente con l’inviato, dichiarando che tutto quello che viene ipotizzato sul loro conto non è reale: “Si, ma sono tutte ca***ate, le cose che scrivono non sono cose vere, ed è molto offensivo. Chiedi a Myrta, anche io voglio il cornino! Ma fatemelo recapitare!”.

Michel Dessì, a quel punto, si è offerto di portare lui in prima persona il cornetto porta fortuna all’imprenditrice digitale: “Glielo porto io che sono un uomo del sud, porta bene!”. Chiara Ferragni, dal canto suo, ha replicato ironicamente che la fortuna proprio le serve in questo particolare momento: “Speriamo, guarda, serve un po’ di buona fortuna! C’è sempre bisogno!”. Nelle ultime battute dell’intervista i due si sono accordati per rivedersi per questa consegna del cornetto porta fortuna, ma senza concedersi alcuna domanda giornalistica.