Chiara Ferragni, “responsabilità della rottura fatta ricadere su Fedez”: il retroscena

Fonte: IPA Chiara Ferragni e Fedez

È un momento delicato in casa Ferragnez. Tanto delicato da richiedere, da parte della coppia, il massimo silenzio sulla salute della propria storia d’amore. “Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati” è la notizia comparsa su tutti i quotidiani, ma, a distanza di giorni, ancora nessuno dei due ha confermato l’indiscrezione. La Ferragni ha rilasciato una lunga intervista ricca di dettagli sulle difficoltà degli ultimi mesi ammettendo anche una lunga crisi con il marito. La coppia ha però ha messo in chiaro una cosa: al centro della preoccupazione di entrambi ci sono i bambini e la loro salute, e questo, si sa, nelle separazioni ha un peso importante e fa onore al rapper e all’imprenditrice.

Chiara Ferragni e la “strategia d’uscita”

La presunta separazione della coppia, comunque, non sarebbe un fulmine e ciel sereno. La Ferragni, assicura una fonte vicina alla coppia, aveva cominciato a pensare a una exit strategy per distogliere l’attenzione dai guai giudiziari. Le ipotesi sul tavolo erano due: perseguire e annunciare una terza gravidanza o comunicare la fine della storia. Sceglie la seconda (che, come effetto istantaneo, ha quello di “oscurare” il fatto che nessuna griffe l’ha invitata alla Settimana della moda milanese). Ma perché la sua immagine non subisca altri scossoni, la “responsabilità” deve ricadere su Fedez, colpevole di non aver ricambiato il sostegno ricevuto quando a lui fu diagnosticata la malattia. Avrebbe, è l’accusa, fornito un aiuto discutibile: prima una difesa sgangherata (con l’attacco ai giornali che, anziché dei femminicidi, si occupano di pandori), poi un progressivo allontanamento. Fino all’autogol del podcast Muschio selvaggio con Marco Travaglio.

In aggiornamento