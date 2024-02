“Era finita da tempo”. Cala il sipario su Chiara Ferragni e Fedez, la coppia più seguita, amata e chiacchierata di Instagram, ma prima di arrivare ai titoli di coda, entrambi hanno voluto dire la loro sull’ancora presunta fine del loro matrimonio. Il primo a parlare è stato lui davanti ai microfoni di Pomeriggio Cinque ai quali – a dire il vero – non ha detto molto, mentre lei si era già sbilanciata in una lunga intervista in cui si era limitata a riferirsi al benessere della sua famiglia, che mette al primo posto. Da entrambe le parti manca ancora una nota ufficiale, che tarda ad arrivare, ma lei ha già un asso nella manica: l’ospitata a Che tempo che fa da Fabio Fazio in cui è atteso un lungo racconto della sua versione dei fatti.

Chiara Ferragni parla della crisi con Fedez

Da giorni, non si parla d’altro. Eppure, sul divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez aleggia ancora qualcosa di poco chiaro. Nessuno ha ancora parlato di divorzio, non perché sia la parola scorretta ma – forse – perché non è ancora il momento. Da una parte, il rapper di Rozzano si è chiuso nel più stretto riserbo portando avanti il bene dei suoi due figli, dall’altro lei aveva quasi previsto la tempesta mediatica che li avrebbe travolti e aveva già risposto sulla crisi familiare in maniera diplomatica ma inequivocabile.

L’intervista resa a Corriere esce a distanza di giorni ed è stata fatta quando l’imprenditrice digitale indossava la fede nuziale al dito anulare, come ha fatto tutti i giorni dal 2018 a pochi giorni fa: “Chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari“, ha spiegato, mentre sul marito glissa e si limita a dire: “”Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri c’è stato e comunque è mio marito. Secondo me in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia”.

Tutto quello che rimane oltre i confini delle dichiarazioni dei diretti interessati sono supposizioni. C’è chi parla di un tradimento da parte di Fedez, chi sostiene che lei invece abbia già un altro compagno, mentre sulle motivazioni si avanzano le ipotesi più fantasiose. Lui non sarebbe stato capace di starle vicino nel momento più buio della sua carriera a seguito del pandoro-gate: per lui, invece, l’amore sarebbe finito da tempo.

Fedez da solo alla Milano Fashion Week

L’aveva promesso e così è stato. Fedez ha partecipato alla sfilata di Versace organizzata nell’ambito della Milano Fashion Week, dove un tempo era protagonista la sua (ex) moglie. È stato lui a spiegare le motivazioni di questa scelta quando, raggiunto da Michel Dessì di Pomeriggio Cinque, ha specificato che ci sarebbe stato per Donatella Versace: “Mi è stata molto vicina in questo periodo difficile”.

A chi lo raggiunge con microfono alla mano prova a rispondere lapidario: “Ho già detto tutto quello che dovevo dire”, ma le sue parole non sono capaci di placare la sete di curiosità di coloro che lo vedono per la prima volta da solo, e dopo anni, senza Chiara Ferragni seduta al suo fianco. “La priorità è proteggere la famiglia e i figli”, ha detto lei. Almeno su una cosa sono d’accordo.