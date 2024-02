Chiara Ferragni e Fedez: le tappe della crisi da Sanremo al Pandoro Gate

Il web ormai non parla d’altro. Dopo giorni di indizi, foto di mani senza fedi e smentite, pare che la parabola romantica dei Ferragnez sia giunta al culmine. A riportare lo scoop (anche se era nell’aria) è il sito web Dagospia, che afferma che secondo fonti certe Fedez se ne sia andato definitivamente da casa (appena comprata, peraltro) domenica scorsa.

Ma ripercorriamo insieme le ultime tappe di questa bellissima love story giunta probabilmente al termine.

Sanremo 2023 e il bacio di Fedez

Come dimenticare Sanremo 2023, e non per gli abiti di Chiara Ferragni. Durante l’esibizione di Rosa Chemical sale Fedez sul palco, davanti allo sguardo atterrito della moglie. La sua espressione diventa ancora più cupa nel momento in cui suo (a quanto pare, ormai, ex) marito mima un rapporto sessuale col cantante in gara e poi lo bacia. Parte subito dopo un fuori onda dove si vedono i due discutere nel backstage davanti a un Amadeus impietrito.

I social esplodono. Fedez nel frattempo sparisce dai radar il freddo tra i due cresce, o meglio, noi che eravamo abituati a baci, cuori, foto pressoché infinite cominciamo a preoccuparci. Addirittura i fan il giorno di San Valentino 2023 cominciano a inondare soprattutto Twitter di richieste di informazioni, minacciando un corteo in piazza Duomo con uno striscione che avrebbe recitato “ChiaraXdonaFede”. Lui ricompare a marzo in un video dove si vedeva chiaramente che non sta del tutto bene e racconta anche i suoi problemi di balbuzie a causa dell’enorme stress emotivo.

Di nuovo tutto normale?

Ad aprile sembrava che la crisi fosse passata, dopo che Chiara Ferragni aveva specificato che tra i due non esisteva nessuna crisi. Quindi di nuovo foto insieme, foto insieme con i loro figli, foto di loro due insieme e felici, come se tutto fosse passato. Si concedono addirittura un viaggio di lusso terapeutico sotto Pasqua a Dubai.

Lo speciale dei Ferragnez

In molti hanno inneggiato alla “trovata pubblicitaria”, alla “finta”, perché poi a settembre è uscito lo speciale Sanremo dei Ferragnez su Amazon Prime, che ripercorreva sotto le telecamere tutta la crisi della coppia, compresa la lite e poi il lungo cammino per ricucire il rapporto. Insomma, nulla di nuovo da immaginarsi.

L’affaire pandoro e il progressivo allontanamento

Un colpo di scena che nessuno si aspettava probabilmente è stato quando i due si sono allontanati dopo che è scoppiato il caso dei pandori e la truffa Balocco.

Inizialmente Fedez nelle storie Instagram ha cominciato a difendere la moglie, poi, progressivamente e in punta di piedi ha cominciato al contrario a prenderne le distanze dicendo: “Mia moglie è mia moglie, è una donna indipendente, fa le sue cose, e io sono io, non voglio sovradeterminare nessuno”.

Come ogni volta che succede un dramma in casa Ferragnez, Chiara Ferragni è uscita per un po’ fuori di scena, per poi ricomparire prima con un video dove si scusava per l’errore di comunicazione, e poi, sempre più frequentemente, ha ricominciato a postare storie. E mentre lei era in vacanza con la mamma e la sorella, lui era al compleanno del papà, mentre lei da casa postava selfie, lui era in vacanza negli Stati Uniti. Una lontananza che non ha convinto nessuno.

Oggi si è aperto un altro capitolo, che non ha convinto però Alessandro Rosica, l’Investigatore Social, che invece dice “non ci credo finché non vedo”, perché fonti vicine alla coppia gli hanno sempre smentito la fine della storia.

Intanto Chiara Ferrragni domenica 3 marzo sarà ospite da Fazio a Che Tempo che Fa. Durante la trasmissione farà un comunicato ufficiale? Sapremo la verità riguardo questo enorme Truman Show? Non ci resta che aspettare.