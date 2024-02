La notizia della separazione circola da poche ore e sono già tante le voci sulla rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. Si tratta di un momento delicato per la coppia, che non ha confermato quanto diramato da Dagospia sulla rottura. La notizia è velocemente circolata su giornali, televisioni e social, dando linfa al proliferare di ipotesi sui motivi del presunto allontanamento. Secondo quanto riportato, il rapper avrebbe già lasciato la casa a Milano City Life, in cui i due si erano trasferiti solo lo scorso novembre con la famiglia. Nella puntata del 23 febbraio 2024 di Mattino 5 alcuni giornalisti hanno riportato alcune indiscrezioni che vedrebbero come causa scatenante della scelta della coppia un presunto tradimento di Fedez ai danni di Chiara Ferragni.

“Chiara tradita da Fedez”: l’indiscrezione

Per Fedez e Chiara Ferragni è un periodo complicato. L’influencer sta affrontando da inizio dicembre quella che sembra essere la crisi più importante della sua carriera dopo il trambusto suscitato dal caso Balocco e da tutti gli altri che si sono succeduti negli ultimi mesi. Dallo scorso Sanremo si vociferava di una crisi nel matrimonio tra l’influencer e imprenditrice e il rapper conduttore di Muschio Selvaggio. Crisi puntualmente smentita da foto “riparatrici” a mezzo social. Ora però alcuni indizi sembrano confermare le voci, avvalorate dalla notizia data da Dagospia il 22 febbraio: “Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato“.

Anche per Fedez è un momento complesso vista l’indagine richiesta dal Codacons, alla Guardia di Finanza: al centro dell’attenzione dell’associazione per la difesa e la tutela dei consumatori ci sono le società che gestiscono gli interessi del rapper. Alle difficoltà d’immagine e legali di entrambi i componenti della coppia si è aggiunta la notizia (ancora non confermata) della rottura tra i due.

Le ipotesi sulle motivazioni che hanno portato a quest’allontanamento sono molte, ma Paolo Giordano a Mattino 5 ha parlato di un presunto tradimento ai danni di Chiara Ferragni: “Si dice sempre che siano stati beccati dei messaggi che Fedez ha ricevuto. Un po’ strani, equivocabili, diciamo”. Riccardo Signoretti, sempre a Mattino 5, ha riportato la possibilità che il rapper voglia, presto, trasferirsi in America: “Intende ad andare a vivere o comunque spostarsi più spesso negli Stati Uniti dove è molto amici di un manager importantissimo di una grande azienda automobilistica, sposato con una cantante e che gli avrebbe offerto appoggio per eventualmente ricominciare o approfondire la carriera musicale anche in Florida”. Secondo quanto ha riferito l’esperto di gossip il cantante già da diverso tempo, anche vivendo sotto lo stesso tetto della moglie, dormiva in un’altra stanza e non in quella coniugale. Inoltre, a suo dire, il rapper starebbe cercando casa con un bugdet di 17.000 euro al mese per l’affitto. Niente è stato fino ad ora confermato da parte dei diretti interessati e le indiscrezioni per ora rimangono solo ombre sul rapporto tra il rapper e l’influencer.

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? Cosa sappiamo

Dietro alla rottura tra Chiara Ferragni e Fedez, secondo Dagospia, che ha dato la notizia, non ci sarebbe tanto il trambusto scatenato dal caso pandoro, quanto, piuttosto il modo di fare di Fedez. “Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo”.

Secondo quanto riporta l’indiscrezione, ci sarebbero stati ulteriori episodi che avrebbero pesato sul matrimonio dei Ferragnez, come “la fuga a Miami del rapper con la sua assistente”, mentre Chiara Ferragni era impegnata a non annegare nel vortice di accuse e problemi di tipo economico e professionale. “Infine l’uscita di casa. Finiscono così i Ferragnez: sic transit gloria mundi. Chissà se metabolizzato il voltafaccia nel momento più difficile della sua vita professionale, Chiara Ferragni scoprirà che l’allontanamento dal cantante, alla fine, sia più benefica di quanto immagini. Non sono pochi gli osservatori convinti che parte dei problemi della influencer derivino dalla tendenza di Fedez ad ingaggiare battaglie a destra e a manca…”.