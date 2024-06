Fonte: IPA Chiara Ferragni

“Era a Forte dei Marmi per farsi notare”. La vicenda è nota: Chiara Ferragni e Fedez sono stati a Forte dei Marmi in vacanza. Ma non insieme. Per i fan, un modo per ipotizzare un ritorno di fiamma. Ma per la diretta interessata, una gran “seccatura”. Una riflessione che è trapelata da Myrta Merlino, mediante una persona presente durante la telefonata. Ma procediamo per punti.

Chiara Ferragni, la telefonata contro Fedez a Forte dei Marmi

Chi vorrebbe ritrovare il proprio ex in vacanza? Nessuno di noi. Stando a quanto rivelato da Myrta Merlino, Chiara Ferragni si sarebbe lamentata della presenza del marito (e ormai ex) a Forte dei Marmi nello stesso weekend. “Stava parlando con qualcuno e si stava lamentando del fatto che lui fosse andato lì a Forte di proposito per rompere le scatole e per farsi notare, poi per rovinarle il suo weekend da protagonista“.

Il riferimento al Festival di Sanremo 2023 è subito servito. Qualcuno – forse – ricorda il protagonismo di Fedez? Anche Myrta Merlino non si è tirata indietro e si è lasciata andare a un parallelismo. “Il protagonismo di una donna, gli uomini lo soffrono un po’. Tutte le volte che lei era protagonista, lui aveva bisogno di farsi notare”. C’è da dire che Fedez potrebbe aver scelto Forte in modo del tutto casuale, senza alcuna intenzione di “rovinare” il fine settimana della Ferragni. Ma, si sa, le coincidenze non esistono. O almeno non del tutto.

Chiara Ferragni, smentito il nuovo flirt

Negli ultimi giorni, Fedez è stato al centro di numerose notizie legate a presunti flirt. Quello con Violeta Toloba è stato smentito da lei stessa: “È vero che Fedez e io abbiamo trascorso alcune vacanze insieme, ma non c’è una relazione tra noi”. E come dimenticare il video del rapper insieme a Garance Authiè, con cui si è mostrato mano nella mano a Monaco? La Ferragni, invece, è stata avvistata con un uomo misterioso a pranzo a Milano. Ma per lei non c’è alcun nuovo flirt: “Mi hanno detto che lei non ha nuovi amori”, ha rivelato una giornalista a Pomeriggio Cinque. Avrebbe solamente un “grande amico” che la starebbe aiutando ad affrontare questo momento difficile.

La battuta di Fedez su Paloma

Parallelamente a Chiara Ferragni, anche Fedez si è lasciato andare a una battuta durante una live su Twitch, organizzata con Il Rosso e Francesca Cuccuru. Leggendo i commenti in diretta, un utente ha scritto: “Sai che anch’io ho un golden retriever?”. E il rapper ha replicato: “Anche io ce lo avevo”, un chiaro riferimento a Paloma, la cagnolina adottata nel 2023 insieme a Chiara dopo la morte di Matilda. Dopo aver risposto, in ogni caso, è scoppiato a ridere.

Ormai, gli ex Ferragnez sono il “tema” del momento. La curiosità su di loro non si è mai placata, sin dal giorno zero della vicenda del Caso Pandoro. L’annuncio della crisi e della separazione, inizialmente considerato come una strategia, ha scatenato una serie di strascichi, tra cui il famoso effetto Al Bano-Romina Power: nonostante tutto, la gente spera che tornino insieme.